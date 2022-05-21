竹縣新豐鄉宣布發免費快篩！ 6萬鄉民人人有份

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新豐鄉宣布緊急採購6萬劑快篩試劑，免費發送給今年5月20日前設籍的鄉民。記者王淑君／攝影
新豐鄉宣布緊急採購6萬劑快篩試劑，免費發送給今年5月20日前設籍的鄉民。記者王淑君／攝影

隨著新冠肺炎疫情逐漸進入洪峰期，快篩試劑一劑難求，新竹縣竹東鎮公所19日才剛宣布將採購50萬劑快篩，免費發送鎮民每人5劑；20日新豐鄉公所也宣布已緊急採購快篩試劑，最快5月底起分階段免費發放，凡今年5月20日前設籍新豐鄉的鄉民，每人可獲5劑快篩劑及每戶口罩2盒，預計6萬人受惠。

新豐鄉長許秋澤表示，上月初本土疫期升溫，已預見快篩試劑將成為家庭必備醫療用品，公所在4月中旬即在鄉民代表會主席田鼎睿與各代表支持下，於臨時會通過預算2800萬元，預計採購每人5劑快篩劑及每戶口罩2盒，原訂5月中旬發放，但因中央徵用政策，導致國內廠商無法如期交貨，隨即緊急指示承辦單位轉向國外代理廠商採購，加速快篩試劑到貨時間。

許秋澤表示，公所已在5月中旬與廠商訂定合約，預計5月底開始分期出貨。第一階段分兩批到貨共6萬劑，第一批預計於5月24到26日交貨3萬劑，將針對都市計畫內人口聚集村別先行發放；第二批預計最晚於6月14日交貨3萬劑，完成全鄉第一階段快篩劑發放至少每人1劑，以解鄉民燃眉之急。另預計於7月初進行第二階段快篩劑及口罩發放，預計將有6萬人受惠。

新豐鄉公所表示，凡於今年5月20日前設籍新豐鄉的鄉民，不分年齡皆可領取，確實發放時間、地點及方式將會另行公告。許秋澤呼籲鄉親們疫情當前，務必做好個人防疫保護，保護自己也保護家人，大家攜手共同抗疫。

快篩試劑 口罩 疫情

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