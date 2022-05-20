桃園新民立體停車場老舊不合時宜 議員：應注入新商機
桃園市議員蘇家明今天在議會總質詢指出，桃園區新民公有立體停車場使用35年顯得老舊，隔一條民權路文昌公園地下3層停車2020年場啟用後，有300多個車位很方便，新民停車場生意大受影響，而且環境不佳上周還發生發遊民打架致死命案，突顯停車場老舊不易管理還衍生治安死角問題。
蘇家明說，新民停車場為機械式有191個車位，維修成本高，市政府應該廢除停車場，以其他商業活動取代，不然周邊推再多的文化、商業活動，一個問題多的停車場難免影響景觀和發展。鄭文燦市長答覆表示，如果周邊停車沒問題，可以專案研究。
交通局表示，過去地方上也有聲音希望檢討新民停車場再利用，當時因為還沒有文昌公園地下停車場，後來也沒人進一步提出活化的想法，立體停車場繼續使用至今。整個停車場基地為商業區，1、2樓為圖書分館，3至6樓為停車場由區公所代管，7樓長青文康活動中心。停車場24小時營業，停車時駕駛人要坐在車裡人車一起進入，停好以後再搭電梯或走樓梯出來；樓梯間因此全天開放，深夜不能封閉，才會有遊民在樓梯間過夜、衝突的問題。
交通局說明，文昌公園地下停車場啟用後因為方便使用率高，地方上如果有不同的需求，可以討論要注入哪些功能取代立體停車場。
蘇家明表示，新民停車場在桃園區舊市區，1公里內有百貨公司商圈、台鐵桃園站、大廟、銀行銀樓、學校，市政府近年還完成日據時期公務宿舍群（後來為警察局長等高階警官主管宿舍）更新為「77藝文町」，加上新民老街相繼出現個性文創商店受歡迎，里長和商圈店家認為有必要取消立體停車場，注入其他商業機能活化再利用。
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