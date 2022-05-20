慈雲路擬蓋地下道惹民怨 竹市官員：沒提過不蓋空橋

竹市光埔重畫區位於竹科大門，區內慈雲路空橋形成「斷橋」奇景，今天議會質詢多名議員聚焦此事，直言都市計畫已有空橋設施，為何冒出地下道方案？官員備詢坦言，上月27日會勘才提出地下道方案，但強調沒提過不蓋空橋，將啟動評估案綜合考量。

市議員劉崇顯、張祖琰與李國璋都出身東區，連日來關注慈雲路空橋議題發展，今天在議會質詢時，都盼市府盡速編預算建空橋。張祖琰表示，原本市府都以沒有申請到中央補助為由停擺空橋建設，但4月27日市長突宣布擬打造地下道，瞬間引爆民怨。

「放著空橋不做，改蓋地下道是開都市發展倒車！」張祖琰不滿市府政策粗糙，並追問交通、都發與工務處長怎突然提出地下道方案？處長們答詢時坦言，是4月27日前1天接獲市長室的會勘通知，當天與市長到慈雲路會勘討論出地下道「多一個選擇」。

張祖琰列出空橋與地下道優缺，直言地下道下方有管線，施工期長成本高，且是落後的城市設計思維，目前重畫區內建案大樓都依都市計畫，留設2樓公共人行通道及立體連通的樓梯或電梯，市府不該再浪費時間公帑啟動地下道評估案，籲市府懸崖勒馬。

李國璋表示，慈雲路空橋政策急轉彎，讓地方錯愕，演變成「昔有龍騰斷橋、今有慈雲斷橋」，還發現林智堅市長的維基百科介紹，也因此被加入了「斷橋市長」字眼。

劉崇顯也支持興建空橋，並提醒市府留意維護管理問題，因建案目前已有相關空橋公設，供不特定公眾使用，但卻是由非容積獎勵主要受益者的管委會負擔成本，建議市府訂定維護管理補助。都發處回應，住戶應都理解公設開放，維管事宜會再行研議。