桃園楊梅這活動中心工程吵不停 市府管不好盼不到完工？

桃園市議員李家興今天在議會總質詢指出，楊梅區青山市民活動中心監造、營造廠商間有爭議，造成工程應該快完工卻進度停滯，地方鄉親期待趕快啟用，卻因為這種「吵架」事情影響工程，市府不要旁觀不管，趕快解決問題。

工務局副局長潘子儀答覆，青山市民活動中心工程因廠商及監造單位材料送審爭議，導致工程延宕，工務局自1月起陸續協助本案材料審查，總計召開5次材料聯合審查會，目前工程已復工，除原已完成的建築結構體，陸續有水電管線、屋頂及廣場粉刷、廁所磁磚及鋁窗框裝設等工項施作完成，目前正進行外牆防水作業，預計7月可完成建築外觀及拆除施工架，10月工程完工。工務局會協助楊梅區公所完成工程收尾，將以完工為目標，後續再追究相關責任。

市長鄭文燦也在議會說明，青山市民活動中心工程已到收尾階段，期間因有材料爭議問題，市府將依法請工務局及楊梅區公所專案監督、如期完工。

青山市民活動中心工程約2700萬元，2020年1月風光動工鄭文燦也到場，當時預估年底就可以完工，沒想到到現在還在施工。楊梅區公所也是一肚子苦水，監造和施工雙方往往為了建材、設備的選擇意見不同，幾乎從頭吵到尾，原本不排除另外找監造和包商，最後是工務局長出面協調工程才繼續進行，不過還是一樣吵，附近民眾反映沒看到什麼人在工作，那是因為進入收尾階段，和原先大興土木的情況不一樣，預估還是會如期完工。