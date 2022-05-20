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桃園楊梅這活動中心工程吵不停 市府管不好盼不到完工？

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
市議員李家興指出楊梅青山市民活動中心工程因監造和承包的營造商意見常不一樣吵不停。圖／工務局提供
市議員李家興指出楊梅青山市民活動中心工程因監造和承包的營造商意見常不一樣吵不停。圖／工務局提供

桃園市議員李家興今天在議會總質詢指出，楊梅區青山市民活動中心監造、營造廠商間有爭議，造成工程應該快完工卻進度停滯，地方鄉親期待趕快啟用，卻因為這種「吵架」事情影響工程，市府不要旁觀不管，趕快解決問題。

工務局副局長潘子儀答覆，青山市民活動中心工程因廠商及監造單位材料送審爭議，導致工程延宕，工務局自1月起陸續協助本案材料審查，總計召開5次材料聯合審查會，目前工程已復工，除原已完成的建築結構體，陸續有水電管線、屋頂及廣場粉刷、廁所磁磚及鋁窗框裝設等工項施作完成，目前正進行外牆防水作業，預計7月可完成建築外觀及拆除施工架，10月工程完工。工務局會協助楊梅區公所完成工程收尾，將以完工為目標，後續再追究相關責任。

市長鄭文燦也在議會說明，青山市民活動中心工程已到收尾階段，期間因有材料爭議問題，市府將依法請工務局及楊梅區公所專案監督、如期完工。

青山市民活動中心工程約2700萬元，2020年1月風光動工鄭文燦也到場，當時預估年底就可以完工，沒想到到現在還在施工。楊梅區公所也是一肚子苦水，監造和施工雙方往往為了建材、設備的選擇意見不同，幾乎從頭吵到尾，原本不排除另外找監造和包商，最後是工務局長出面協調工程才繼續進行，不過還是一樣吵，附近民眾反映沒看到什麼人在工作，那是因為進入收尾階段，和原先大興土木的情況不一樣，預估還是會如期完工。

鄭文燦 建築 桃園

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