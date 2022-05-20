平鎮第一公有市場訴訟完結 桃市府經發局今公告招標

桃園平鎮第一公有市場2017年取得營運權廠商，未履行合約內容，平鎮區公所從2018年5月與廠商解約並提民事訴訟，公所於今年3月收到判決勝訴，市場內的攤商已於去年10月全數離開，桃市府經發局今也公告對外招標；市議員黃敬平表示，附近居民希望能有連鎖超市進駐，並發展成複合式的商場美食大樓。

桃園平鎮第一公有市場位在康樂路及延平路上2004年興建完成後， 2017年由翔源公司取得營運權，2018年2月招商進駐，卻未履行合約內容繳納每月200萬元的權利金，因此公所2018年5月解約提民事訴訟，打房屋謙讓官司，1審通過將房屋判給公所。

不過關於解約後廠商仍占用並跟承租廠商收取租金，讓公所無法營運，因此公所2審上訴請求索賠這期間的損害賠償約2000萬元，今年3月29日判決結果公所勝訴。

平鎮區公所平鎮第一市場為地上4層、地下1層建物，先前地下停車場為台灣聯通停車場公司經營、1樓有必翔輔具公司及小吃店家、2樓夏慕尼餐廳、3樓全大電視進駐及4樓的翔源公司使用，公所已於去年10月透過協商，告知店家無權占有須賠償損失要求店家撤離。

經發局市場科長陳玨寧表示，今年4月初有招標過1次，不過時間太趕，許多廠商未準備完成因此流標，今重新公告招標，已有廠商在詢問，預計下周招標。

市議員黃敬平表示，先前被廠商惡意占用多時，終於能重新招商相當樂見，不過經發局招標的部分卻只有1樓，2至4樓為社會局規畫使用，背離公有市場大樓建物使用原意。

黃敬平說，附近居民也都相當關心，希望能有連鎖超市進駐，希望發展成像新富市場的複合式商場，或像中壢監理站旁的復興航棧大樓一樣，讓企業做整棟的規劃，發揮公有市場空間，促進地方繁榮。