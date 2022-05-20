情定520 竹市單日240對新人幸福成家
520的諧音為「我愛你」，不少新人選在今天到戶政事務所登記結婚。新竹市政府民政處統計，截至晚間5時，計有240對新人辦理登記，祝福他們永浴愛河。
新竹市政府民政處發布新聞稿表示，轄內3個區的戶政事務今年以「清新、浪漫、自然」元素布置結婚專區，打造如婚禮現場氛圍提供拍照留念，讓新人們感受新竹市的祝福。
民政處表示，截至今天下午5時止，3區戶政事務所累積共240對新人登記結婚，其中包含7對同性結婚。
35歲王小姐向戶政事務所人員分享，她自10歲起定居中國大陸，透過同事介紹認識在新竹科學園區工作的柯先生，兩人遠距交往3年，常透過視訊約會。
王小姐說，自從兩人決定結婚，她頻繁往返台灣辦訂婚、試婚紗，去年11月決心返台追愛，並選在今年520完成人生大事，她感動地說「能嫁給他就是最好禮物。」
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