快訊

混亂中摸索「新台灣模式」 台灣防疫為何「慢好幾拍」？

中壽開第一槍 輕症居家照護須用藥才理賠：不限3種新冠用藥

遭爆性騷擾空姐又砸741萬封口 馬斯克矢口否認

情定520 竹市單日240對新人幸福成家

中央社／ 新竹市20日電

520的諧音為「我愛你」，不少新人選在今天到戶政事務所登記結婚新竹市政府民政處統計，截至晚間5時，計有240對新人辦理登記，祝福他們永浴愛河。

新竹市政府民政處發布新聞稿表示，轄內3個區的戶政事務今年以「清新、浪漫、自然」元素布置結婚專區，打造如婚禮現場氛圍提供拍照留念，讓新人們感受新竹市的祝福。

民政處表示，截至今天下午5時止，3區戶政事務所累積共240對新人登記結婚，其中包含7對同性結婚。

35歲王小姐向戶政事務所人員分享，她自10歲起定居中國大陸，透過同事介紹認識在新竹科學園區工作的柯先生，兩人遠距交往3年，常透過視訊約會。

王小姐說，自從兩人決定結婚，她頻繁往返台灣辦訂婚、試婚紗，去年11月決心返台追愛，並選在今年520完成人生大事，她感動地說「能嫁給他就是最好禮物。」

結婚 新竹 新人

延伸閱讀

520我愛你！竹市147對新人登記 浪漫花牆前甜蜜留念

國中會考明天登場 竹市準備二備試場快篩試劑

竹市警辦臉書抽獎宣導跟騷法 送護手霜禮盒

好辛酸 竹市防疫人員2年沒回家陪孩子晚餐

相關新聞

體恤國中會考生？ 白沙屯媽「粉紅超跑」這次走好快

2022年苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖徒步進香共8天7夜，預計58小時走到北港，時間上並不會太趕，但今天神轎起駕出發後，一路沿...

減輕河汙、改善水質 竹縣汙水下水道接管戶數衝破5萬

建置汙水下水道能大幅減輕河川汙染並改善飲用水質等，堪稱是看不見的隱形建設，卻是文明城市進步的重要指標。因應新竹縣總人口數...

居隔人多中壢有里長代送愛心餐 望政府看見第一線狀況

疫情蔓延，關懷包雖改為各親友自行領取，不過卻有許多長者無法去領取，連基本隔離的餐點都無法順利取得，因此桃園中壢區龍平里長...

520我愛你！竹市147對新人登記 浪漫花牆前甜蜜留念

今天是5月20日諧音「我愛你」，新竹市3區戶政事務所跟上趨勢，今年首度打造「類婚禮」場景供新人拍照留念。市府統計，截至中...

白沙屯媽祖「粉紅超跑」急行軍 今早領信徒抵台中海線

台灣苗栗白沙屯媽祖將徒步至北港進香，今天凌晨從通霄拱天宮起駕，清晨進入台中市海線地區，先繞行大甲，隨後於10時許通過大甲...

登山免自駕 竹縣觀光8號直達觀霧山莊 拚下半年營運

新竹縣登山健行風氣盛行，不少山友期盼開闢公車路線上山，新竹縣政府獲觀光局核定台灣好行路線「觀光8號」，近期上網招標，若順...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。