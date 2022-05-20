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減輕河汙、改善水質 竹縣汙水下水道接管戶數衝破5萬

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
建置汙水下水道能大幅減輕河川汙染並改善飲用水質。圖／新竹縣府提供
建置汙水下水道能大幅減輕河川汙染並改善飲用水質。圖／新竹縣府提供

建置汙水下水道能大幅減輕河川汙染並改善飲用水質等，堪稱是看不見的隱形建設，卻是文明城市進步的重要指標。因應新竹縣總人口數逾57.5萬人，並持續增長中，縣府積極佈建汙水下水道建設，轄內累積戶數5萬1264戶，總接管率24.3%，連續兩年達3%接管提升率，是中央政策訂定目標的2倍。

新竹縣長楊文科表示，縣政團隊積極向內政部營建署爭取經費，在人口、住宅稠密的都會區竹北市、竹東鎮興建汙水下水道系統，藉以提升縣民生活品質，上任3年總投入近11.33億元經費，汙水下水道用戶接管數增加1萬7500餘戶，累計全縣接管戶數達5萬1264戶。

汙水下水道系統的建置，是將住戶廁所、廚房汙水等家庭用水，透過用戶管線排到公共汙水下水道，再流向竹縣兩座汙水處理廠-竹北、竹東水資源回收中心處理。

因應快速成長的用戶數，必須提升汙水處理廠的汙水處理量能，縣府目前也積極辦理竹北水資源回收中心第二期擴建工程，預計今年竣工，加快讓汙水資源化效益，未來更規畫發展再生水供應給科學園區廠區使用，達到永續經營願景。

新竹縣汙水下水道用戶接管數2021年創下7529戶新高紀錄，用戶接管率從3年前的16%提升到24.3%，在非六都排名第4，2020、2021年連續兩年用戶接管提升率達每年3%，是中央政策目標每年1.5%的2倍，該建設獲內政部營建署「汙水下水道建設計畫考核評鑑」評鑑甲等及用戶接管普及率增加最多特別獎肯定。

新竹縣汙水下水道接管戶數衝破5萬戶。圖／新竹縣府提供
新竹縣汙水下水道接管戶數衝破5萬戶。圖／新竹縣府提供

新竹 水資源 內政部

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