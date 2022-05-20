體恤國中會考生？ 白沙屯媽「粉紅超跑」這次走好快

2022年苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖徒步進香共8天7夜，預計58小時走到北港，時間上並不會太趕，但今天神轎起駕出發後，一路沿台1線南下，天亮後即跨越縣界，接近中午時更是路過台中市清水市區，有如急行軍；適逢明天就會碰上國中會考，信眾紛紛熱議：「可能是媽祖要體恤考生，要早點趕到北港。」

上午6點多，媽祖婆「粉紅超跑」途經台1線132k西濱苑裡出口到苗栗縣、台中市交界地帶， 竟就兵分兩路，頭旗走西濱，神轎隊伍走台一線，大家都還在討論，怎麼會這樣？

不過，神轎隊伍在經過台中清水後，便改道轉台17線銜接西濱公路，過午1點左右，隊伍已抵達台中梧棲西濱橋下路肩駐駕休息，又與頭旗匯合準備走西濱一路南下。

根據廟方進香行程，白沙屯媽祖預計22日(星期日) 上午11點前後抵達北港北辰派出所，23日(星期一) 0點15分在朝天宮舉行進火儀式，若按照今天清晨及上午這樣的腳程，1小時約5公里速度，可能週日天亮前就能輕易地抵達目的地，避開考生會考及家長接送時遇上的交通影響。