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居隔人多中壢有里長代送愛心餐 望政府看見第一線狀況
疫情蔓延，關懷包雖改為各親友自行領取，不過卻有許多長者無法去領取，連基本隔離的餐點都無法順利取得，因此桃園中壢區龍平里長李慶融自發性的替民眾領取防疫關懷包及與里上店家合作，配送愛心餐盒提供給需要的居隔者；信義里長邱仁德表示，在第一線看到亂象，政府應思考到底需不需要提供確診者防疫包，還是能把經費花在更重要的事情上。
李慶融說，許多長者不太會使用line的市民卡官方帳號，就會讓領取流程增加困難，不過仍幫忙需要的居民，而許多居隔者白天也沒有辦法處理午餐，因此和里上部分店家合作，提供居隔者3天愛心午餐，並由里長協助配送，更與藥局合作，協助居隔者購買藥品，陪伴居隔者度過這段時光。
李慶融說，他邀請民間企業與土地公廟贊助快篩試劑，針對弱勢里上居民今上午在里辦公室發送，減輕居民負擔，身為里長在第一線看到許多待改善的問題，里長的負擔也日益加重，更冒著確診危險替里民服務，很多問題希望政府能想好配套，減輕民眾恐慌及負擔。
邱仁德表示，公所第一線人員分送防疫關懷包相當辛苦，政府是否該思考是否要再分送防疫包，量大公所人員也辛苦有染疫風險，是否能將這些錢狗買快篩試劑，分配讓各里長發快篩試劑給需要居民，或是將錢用在其他方面。
邱仁德說，里上居民有需求都會盡量幫忙，不過各里的情況不一樣，每位里長遇到的問題也不盡相同，還是希望政府能解決一線的問題。
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