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520我愛你！竹市147對新人登記 浪漫花牆前甜蜜留念

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
香山戶政事務所營造成海洋自然風。圖／市府提供
香山戶政事務所營造成海洋自然風。圖／市府提供

今天是5月20日諧音「我愛你」，新竹市3區戶政事務所跟上趨勢，今年首度打造「類婚禮」場景供新人拍照留念。市府統計，截至中午12時，竹市共147對新人登記結婚，是平日10倍之多，紛紛在戶所布置的花牆或背板前拍照，留下珍貴的甜蜜合影。

竹市府民政處說，為讓竹市結婚新人感到暖心，3區戶政所首度打造打卡場景，東區戶政所有「唯美牽手花牆」、北區戶政所為「浪漫暈染花鐘」，香山戶政所則營造「海洋自然風」，提供結婚新人及洽公民眾參觀拍照，紀錄意義非凡的特別日子。

今天是5月20日，諧音浪漫好記的「我愛你」，加上農民曆「宜嫁娶」，不少新人都覺得是結婚的大好日子，攜手到戶政事務所登記。一早開始，戶政事務所就有新人辦理結婚登記，已有147對新人，也陸續到結婚專區打卡拍照，洋溢浪漫氛圍。

35歲的王小姐分享，她自10歲起定居中國大陸，透過同事介紹認識在竹科工作的柯先生，兩人遠距交往3年，「經常一人拿著一杯飲料，透過視訊一起看電影約會」。自從兩人決定結婚後她選擇來台，並選在520完成人生大事，「能嫁給他就是最好的禮物」。

30多歲的呂先生也說，他和女友從大學起展開交往，愛情長跑11年，期間他曾至外地工作3年，感謝另一半體諒。妻子畢業後北上至竹科上班，當兩人決定結婚後，他也搬來定居新竹，總算在今日簽下結婚證書，兩人手牽手邁入人生新階段。

戶所人員指出，今天登記結婚新人眾多，相當熱鬧，不少新人盛裝打扮，甚至穿著全白婚紗前來，搶在520一大早完成登記結婚，兩人在親友見證下互許終身。今天平均每對新人登記受理時間約10至15分鐘，隨到隨辦、無須預約。

新人特地穿著全白婚紗前來東區戶政事務所，搶在520一大早完成登記結婚。圖／市府提供
新人特地穿著全白婚紗前來東區戶政事務所，搶在520一大早完成登記結婚。圖／市府提供
東區戶政事務所打造唯美牽手花牆，提供新人拍照留念。圖／市府提供
東區戶政事務所打造唯美牽手花牆，提供新人拍照留念。圖／市府提供
北區戶政事務所打造成浪漫暈染花牆。圖／市府提供
北區戶政事務所打造成浪漫暈染花牆。圖／市府提供

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