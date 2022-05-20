新竹縣積極佈建污水下水道 獲內政部評鑑2大獎

中央社／ 新竹縣20日電

新竹縣政府近年積極佈建污水下水道建設，獲內政部營建署「污水下水道建設計畫考核評鑑」110年度評鑑甲等、110年用戶接管普及率增加最多特別獎。

新竹縣政府今天發布新聞稿，因應新竹縣人口不斷增長，縣府積極佈建污水下水道建設，接管戶數每年持續增加，轄內累積戶數5萬1264戶，總接管率達到24.3%，連續2年達3%接管提升率。

新竹縣長楊文科表示，污水下水道工程是看不見的隱形建設，卻是一座文明城市進步的重要指標，其效益能大幅減輕河川污染、改善飲用水質等。

楊文科表示，為提昇新竹縣生活品質，積極向內政部營建署爭取經費，在人口、住宅稠密的都會區竹北市、竹東鎮興建污水下水道系統，上任3年內污水下水道用戶接管數增加1萬7500餘戶。

楊文科指出，尤其110年新竹縣污水下水道用戶接管數在縣府的努力及居民配合下，更創下7529戶的新高，用戶接管率從3年前的16%提升到24.3%，109、110年連續2年用戶接管提升率達每年3%，是中央政策目標每年1.5%的2倍之高。

新竹縣政府工務處表示，污水下水道系統建置，是將住戶廁所、廚房污水等家庭用水，透過用戶管線排到公共污水下水道，再流向竹北、竹東水資源回收中心處理。

竹縣府工務處表示，因應快速成長的用戶數，目前辦理竹北水資源回收中心第二期擴建工程，預計今年竣工，加快讓污水資源化效益。

污水 新竹 楊文科

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