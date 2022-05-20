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白沙屯媽祖「粉紅超跑」急行軍 今早領信徒抵台中海線

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市清水警分局上午8時許於大甲溪橋南端準備，10時許接駕遶行清水區。圖／清水警分局提供
台中市清水警分局上午8時許於大甲溪橋南端準備，10時許接駕遶行清水區。圖／清水警分局提供

台灣苗栗白沙屯媽祖將徒步至北港進香，今天凌晨從通霄拱天宮起駕，清晨進入台中市海線地區，先繞行大甲，隨後於10時許通過大甲溪橋，抵達清水，大批信眾追隨。

白沙屯媽祖徒步至北港遶境第一天，凌晨自通霄拱天宮起駕，6小時後抵達台中市大甲區，再歷經3小時後，跨越大甲溪橋進入清水區，白沙屯媽的「粉紅超跑」神轎腳程快速，大批信眾跟隨。台中市清水、大甲警分局為維護交通安全與順暢，視人潮、車流狀況，彈性實施交管制。

清水警方表示，此次出動警力約90人，沿線交通疏導，呼籲請用路人聽從交通人員指揮，行經梧棲、清水路段時改由西濱快速道路或台1線行駛；另外，由於跟隨車輛眾多，呼籲駕駛人勿任意停車，以維護用路人交通順暢及安全。

台中市清水警分局長游永中表示，由於疫情升溫，禁止鑽轎，請民眾全程配戴口罩，遵守中央公布各項防疫規定，千萬做好自身防疫工作，落實全民防疫。

大批信眾佩戴口罩，做好防疫，隨著白沙屯媽祖南下至北港進香。圖／清水警分局提供
大批信眾佩戴口罩，做好防疫，隨著白沙屯媽祖南下至北港進香。圖／清水警分局提供
白沙屯媽祖停留約3分鐘選擇行進方向。圖／清水警分局提供
白沙屯媽祖停留約3分鐘選擇行進方向。圖／清水警分局提供

白沙屯媽祖 台中市 北港

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