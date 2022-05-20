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登山免自駕 竹縣觀光8號直達觀霧山莊 拚下半年營運

聯合報／ 記者王淑君張裕珍／新竹即時報導
屬於台灣好行體系之一的觀光8號目前公開招標至本月25日截止，路線可抵達雪霸休閒農場。圖／新竹縣政府提供
屬於台灣好行體系之一的觀光8號目前公開招標至本月25日截止，路線可抵達雪霸休閒農場。圖／新竹縣政府提供

新竹縣登山健行風氣盛行，不少山友期盼開闢公車路線上山，新竹縣政府獲觀光局核定台灣好行路線「觀光8號」，近期上網招標，若順利將可在下半年營運。縣府說，觀光8號將從新竹高鐵站開往觀霧山莊，預料將是條熱門路線，未來將以預約搭乘為主。

新竹縣政府近日釋出2條市區公車上網招標，包含快捷7號以及觀光8號；快捷7號為既有市區公車路線，觀光8號則為新闢路線，規畫行駛路線由新竹高鐵站至觀霧山莊，透過增闢全新路線解決多數山友交通不便的難題，首次公告招標截止日至本月25日止。

交旅處長游志祥說，雪霸是熱門的登山景點之一，尤其疫情爆發之後，許多民眾往山區跑，但縣府收到許多民眾反映上山不易，只能選擇自行開車或透過旅行社包車，但山路奔波至少得2日遊，且包車費用也稍高，經多方評估確有增闢公車路線的必要性。

游志祥說，台灣好行路線從2019年即向觀光局爭取，2020年正式遞件申請，去年確定獲核定營運虧損補貼後，本委託監理所發包，但經三次流標未完成招標，最終今年則交由縣府以營運市區公車模式，正式上網招標，未來台灣好行會以中巴方式營運。

「觀光8號」起點為高鐵新竹站，路線途經竹東遊客中心、軟橋彩繪村、五峰清泉、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心等站，終點站為觀霧山莊等，途中以張學良故居為休息點。初步規畫每日來回共4班次，單趟70公里、車程約3小時，票價約270元。

交旅處指出，觀光8號目前招標中，預計至本月25日截止。若順利完成招標，下個月將召開審議委員會，依規定業者將有6個月準備期，暑假可能趕不及，但可望在年底前順利通車，中巴每班次限定20多名乘客，打造新竹縣「黃金大霸」觀光路線。

另，快捷7號為既有市區公車路線，經營的科技之星公司因人員不足、司機調度不易、人力成本等綜合因素，決議屆期不續營，縣府招標尋覓業者接手營運。目前竹縣快捷公車有快捷1號、快捷5號、快捷6號、快捷7號、快捷8號、快捷8號支等6路線，觀光公車有觀光1號、觀光2號、觀光6號，未來再加入觀光8號，提升到4條路線服務。

新竹縣政府新闢觀光8號路線，規劃行駛路線由新竹高鐵站至觀霧山莊。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府新闢觀光8號路線，規劃行駛路線由新竹高鐵站至觀霧山莊。圖／新竹縣政府提供
觀光8號沿途行經知名景區–五峰張學良故居。圖／新竹縣政府提供
觀光8號沿途行經知名景區–五峰張學良故居。圖／新竹縣政府提供
許多民眾反映上山不易，只能選擇自行開車或包車，交通十分不便。縣府經多方評估決議新闢觀光8號路線。圖／新竹縣政府提供
許多民眾反映上山不易，只能選擇自行開車或包車，交通十分不便。縣府經多方評估決議新闢觀光8號路線。圖／新竹縣政府提供

公車 新竹 高鐵

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