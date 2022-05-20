白沙屯媽祖起駕 這營業所第9次恭迎粉紅超跑駐駕

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖今天凌晨1點44分起駕徒步進香，罕見地比預定起駕時間提早半小時，中途繞進入新埔村頭，走上西濱公路再繞出進入通霄市區，才又沿著台1線南下，第9次在TOYOTA苑裡營業所駐駕，接著上午7點多就已離開苗栗縣境進入台中市大甲轄區。

這次媽祖出門第一天，天公作美沒下雨洗馬路，進香隊伍從黑夜走到白天，有如急行軍，整夜僅在通霄市區南華社區路口短暫停轎休息，天微亮時進入慈雲寺駐駕，然後一早6點23分，媽祖神轎又停駕 TOYOTA 苑裡服務廠。

去年就有網友統計TOYOTA苑裡營業所已經停駕8次，引來網友熱議，許直呼「車行太幸運了」、「媽祖婆是超級VIP耶」、「白沙屯媽真的很喜歡停車廠賞車」等。

今年破天荒的又在該營業所駐駕，這已經是第9次了，讓沿途許多期待媽祖能駐駕的商家稱羨不已；自稱是頭號粉絲的劉菁也在臉書「白沙屯拱天宮官方粉絲團」留言說，去年清晨燈火通明等聖母、等香燈腳，我還開玩笑說是昨天還沒打烊，還是今天特早營業？！

信眾林小姐也笑說，媽祖這免費的大廣告，深入人心又聚人氣，也難怪TOYOTA的車特別好賣。

TOYOTA苑裡營業所廠長黃展威指出，其實昨天就有很多員工在期待並討論猜測，一早更有超過半數員工，大約30人提早來公司準備迎接媽祖，沒想到媽祖真的再次來賜福，期待疫情也能早結束。