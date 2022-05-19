端午將至民代致贈暖心包子粽子 療癒辛勤一線人員
近期疫情嚴峻，而6月3日為端午佳節，為慰勞第一線辛苦的醫護人員，立法委員趙正宇服務處同仁偕同桃園大溪區胖二哥傳統美食業者盧森鴻，今上午前往桃園大溪區公所及衛生所致贈200個肉粽及包子，感謝各單位人員抗疫辛勞。
全台疫情急速攀升，區公所、衛生所等人員為了防疫工作忙得不可開交，卻仍難消化堆積如山的案件需求，加班趕工至晚上9時已成常態；趙正宇表示，今天因要至立院開會委由服務處同仁協助分送，不過「美食可以療癒心情」，這是對於忙碌的抗疫最直接快速的慰問，不只療癒心情，也能補充體力為民服務。
盧森鴻說，為了讓前線辛苦的大家可以吃到最新鮮美味的肉粽和客家菜包，他前一天晚上11時許開始趕工，熬夜通宵趕製炒料、包料、蒸熟再分裝，這不僅是他對品質的堅持，也希望微薄心意能聊表對前線人員的慰勞與感激。
盧森鴻提及，自家保證用台灣黑豬肉、還有栗子及香菇等配料，吃起來也不油膩，能為大家補充營養及體力。
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