桃市府鼓勵生育、減輕負擔、公共照顧 打造友善生養城

桃園市社會局今天下午在市政會議專案報告「桃園市因應少子女化的友善育兒措施」，市長鄭文燦表示，桃園在友善育兒政策表現傑出，去年的出生數達2萬210人，占全國同年出生數約七分之一，也是六都最高。

鄭文燦說，為支持年輕家庭，桃園自2015年起推出「333政策」，每胎提供3萬元生育補助津貼，3歲前育兒津貼每月3000元，截至去年，生育補助總計已發49億7245萬元，超過15萬人受惠，中央也跟進推出「0–6歲國家一起養」政策，未來市府將以一生活圈一公托為目標，持續布建公共托育設施，打造友善育兒環境的宜居城市。

鄭文燦說明，市府致力布建公共托育設施及親子館，預計2025年布建目標為92處（公共托育設施61處，親子館31處）。截至4月，公共托育設施已布建38處、親子館20處，完成率達60%，也持續推動準公共化托育服務，積極輔導托嬰中心及居家托育服務人員簽訂準公共化契約，目前全市準公共化托嬰中心共99處，準公共化居家托育人員共2252位，簽約率達95%，透過補助計畫提升工作人員勞動待遇，保障保母及托嬰中心權益，也減輕送托家庭照顧負擔。

社會局長鄭貴華表示，桃園透過鼓勵生育、減輕育兒負擔、公共照顧、準公共化服務及提升服務品質，持續推動多項育兒政策；也運用社會住宅、爭取公益回饋空間或新建社福場館，布建公共托育設施，至4月已完成公托中心及托育家園共計38處，收托1050人。為支持家庭育兒，社會局積極布建親子館，目前已完成20處，以「一館一特色」發展豐富的親子活動及課程，讓親子館資源更加多元。

鄭貴華說明目前全市公共及準公共化服務供給量共9812名兒童，與全市0至2歲兒童數供需相符；截至今今年4月全市托育覆蓋率27.7%，並提供多元托育模式選擇，期盼公私協力提升勞動參與率、友善家庭及職場，促進性別平等，讓年輕家庭在桃園安心成家。