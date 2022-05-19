好辛酸 竹市防疫人員2年沒回家陪孩子晚餐

疫情持續延燒，新竹市單日確診人數快逼近3千人，防疫工作依舊居高不下。新竹市衛生局團隊2年來堅守防疫崗位，尤其疾管科的謝明芳、王芳時、黃亞菊等人，已整整2年忙工作直到凌晨，「2年沒陪過孩子吃過晚餐」。總統蔡英文獲悉時一度哽咽。

市長林智堅說，衛生局疾管科科長謝明芳在2020年時擔任衛生所護理師，與衛生所護理長黃亞菊一起追蹤境外回國的居家檢疫者，也與醫政科科長王芳時攜手負責疫調、關懷確診者，承擔防疫重中之重，3個媽媽總是早上8點上工，經常工作到凌晨深夜。

謝明芳說，小兒子「小樂」今年就讀小學五年級，母子倆平時忙碌都難見面，「晚上能12點下班已是幸福」，她說，小孩雖總是懂事地跟她說「媽媽我一個人OK的！」但2年來孩子只要想媽媽，就會打電話來找她聊天。

謝明芳回憶，有一天兒子小樂打給她撒嬌說「想吃消夜」，她還念小孩「怎麼這麼晚還要吃東西」，買回家卻發現孩子其實吃不下，才知道原來是兒子太久沒跟媽媽吃飯，「只是想陪媽媽吃一頓晚餐」。

謝明芳也分享，防疫過程期間最難熬的是民眾對於防疫規範變動的不理解，第一線承受民眾負面情緒，不過成立居家照護關懷中心後，能夠透過系統性的話務中心，第一線提供民眾正確資訊、明確防疫指引，也讓這段難捱的防疫變動期逐漸上軌道。

蔡英文今天下午訪視居家照護關懷中心現場，也特別向在場的謝明芳、王芳時等第一線防疫人員致意，感謝她們2年多來犧牲、付出，2個小孩都能體諒媽媽辛苦，非常懂事，她看了影片覺得相當感動，也忍不住哽咽地說「媽媽犧牲真的很多，小朋友也很懂事。」