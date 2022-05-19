公墓變公園 新竹市第五公墓上千座墳墓遷葬6月啟動

新竹市政府近年陸續啟動公墓遷葬，今年鎖定南寮國小對面第五公墓，已編列6千萬元遷葬補償金。市府今天宣布，6月起受理遷葬補償作業，現場約1454座墳墓，請墳墓所有人備妥相關資料到殯葬管理所辦理，2024年4月底前截止，未來將活化作公園。

市長林智堅表示，城市美學是新竹市重要施政政策，公墓環境改善也是重要的一環，他上任後已完成第六公墓及第一公墓遷葬工作，共計7.72公頃、遷葬2721座墳墓；第六公墓遷葬後恢復植被綠化，第一公墓則作為清華大學的學校用地。

今年將啟動遷葬的第五公墓占地約3公頃，共1454座墳墓。市府說明，南寮第五公墓周圍環境雜亂，也因公墓遲遲未遷葬，當地發展不易，不過因為竹市塔位不足，遷葬計畫遲未啟動，如今大坪頂新建納骨塔即將完工，決定啟動遷葬，以活化當地土地。

市府民政處指出，新竹市殯葬管理自治條例修訂在3月26日上路，已將遷葬補償金附葬補償從5000元調高至1萬元等相關規定，6月1日起啟動第五公墓遷墓補償方案，提供民眾2種方案選擇。請洽新竹市殯葬管理所辦理墳墓遷葬認領手續及遷葬作業：

第一，根據遷葬補償費（救濟金）發放標準領取，墳墓面積每平方公尺6000元，最高補償金額7萬8000元，最低4萬3000元，合葬者，每增一具遺骨或骨罐，再加發補償費1萬元，屍體尚未腐爛者，另加發遷移處理費3萬元。 第二，每一座墳墓發放補償費6000元，並免費使用新竹市火化設施、大坪頂納骨塔2萬元以下之塔位及免收選位費，如使用塔位規費高於2萬元，超出部份以收取價差方式辦理。