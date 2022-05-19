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澎湃關懷包太搶手？ 桃市民政局籲外縣市民眾別拿
桃園市防疫關懷包在網路上曾被網友大讚很「澎派」，不過，市府民政局發現各區公所有許多非設籍桃園市的民眾也前往領取，造成第一線人員發放困難，同時也要花費大量時間說明，因此呼籲外縣市民眾不要前往領取。
目前仍是疫情高峰期，全國確診者數量還在上升，為關懷照顧居家照護確診市民，市府5月13日啟動「防疫關懷包快易通」服務，確診市民可委託非同住親友至各區公所代領，採雙軌制供民眾選擇，讓民眾得以第一時間領取到防疫物資。
桃園關懷包內含5劑快篩試劑、泡麵、甜八寶、牛奶花生湯、蘇打餅乾、保久乳、罐裝青茶、口罩、體溫計、垃圾袋及防疫手冊等。
民政局表示，現階段每日發放近萬份關懷包，並以設籍桃園市的市民為限，不提供外縣市民眾，但可能是雙北陸續停發關懷包，造成許多外縣市民眾跑到桃園領取，因此特別說明，桃園的關懷包以照顧市民為優先，不提供給外縣市，請民眾見諒。
民政局也提到，因桃園市的關懷包每日發放量較多，請民眾領取時盡量勿碰撞擠壓，以免產品變質，若有瑕疵品，可來電告知有瑕疵，同時送回原發區公所換新。
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