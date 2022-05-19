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「誰」來侵擾雞舍？ 苗栗通報石虎領3000元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府農業處公布自動相機的影像，除了石虎外，白鼻心等動物都會侵擾雞舍。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府農業處公布自動相機的影像，除了石虎外，白鼻心等動物都會侵擾雞舍。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣侵擾雞舍的動物有多種，唯獨通報石虎，縣府發給3000元獎勵，拍到石虎還加碼發1萬元，今年5月就有2件通報案，其中銅鑼鄉1隻母石虎正值哺乳期，縣府緊急原地野放，助母子團圓。

苗栗是石虎最重要棲地，但部分民眾刻板印象，石虎是入侵雞舍的兇手，縣府農業處自然生態保育科根據監測自動相機的影像，今天公布除了石虎外，犬、貓、白鼻心、棕簑貓、鷹類、蛇類等，都會侵擾雞舍。

自然生態保育科統計，今年以來全縣通報17件石虎入侵雞舍事件，今年5月有2件，分別在銅鑼鄉、後龍鎮，2隻石虎都被籠子逮住，其中1隻母石虎正值哺乳期，應有剛出生的石虎嗷嗷待哺，檢查石虎身體無大礙後，緊急原地野放。

自然生態保育科指出，養禽場域受野生動物危害時，可以通報「1999」，縣府團隊針對不同的「兇手」，建議防治方式，才能真正解決農民家禽損失，讓野生動物不要再來養禽場光顧。

此外，縣府推動生態服務給付計畫，養禽場域通報石虎獎勵金3000元，拍到石虎1萬元，另有友善農地給付，預算100公頃，目前已有90公頃申請，巡護監測預計5隊，已有3隊申請，縣府歡迎民眾來拿「保育薪水」，鄉鎮市公所受理申請期間到下月底。

苗栗縣政府農業處公布自動相機的影像，除了石虎外，白鼻心等動物都會侵擾雞舍。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府農業處公布自動相機的影像，除了石虎外，白鼻心等動物都會侵擾雞舍。圖／苗栗縣政府提供

石虎 生態保育 自然生態

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