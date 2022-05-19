「誰」來侵擾雞舍？ 苗栗通報石虎領3000元

苗栗縣侵擾雞舍的動物有多種，唯獨通報石虎，縣府發給3000元獎勵，拍到石虎還加碼發1萬元，今年5月就有2件通報案，其中銅鑼鄉1隻母石虎正值哺乳期，縣府緊急原地野放，助母子團圓。

苗栗是石虎最重要棲地，但部分民眾刻板印象，石虎是入侵雞舍的兇手，縣府農業處自然生態保育科根據監測自動相機的影像，今天公布除了石虎外，犬、貓、白鼻心、棕簑貓、鷹類、蛇類等，都會侵擾雞舍。

自然生態保育科統計，今年以來全縣通報17件石虎入侵雞舍事件，今年5月有2件，分別在銅鑼鄉、後龍鎮，2隻石虎都被籠子逮住，其中1隻母石虎正值哺乳期，應有剛出生的石虎嗷嗷待哺，檢查石虎身體無大礙後，緊急原地野放。

自然生態保育科指出，養禽場域受野生動物危害時，可以通報「1999」，縣府團隊針對不同的「兇手」，建議防治方式，才能真正解決農民家禽損失，讓野生動物不要再來養禽場光顧。