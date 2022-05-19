1萬3千劑快篩挹注！廣澤、金春福2企業助竹縣防疫

新冠肺炎疫情持續延燒，買不到快篩試劑成了民眾最頭痛的問題，新竹縣尖石鄉偏遠山區快篩不足更為顯著，縣府特別協調醫院進駐，為後山居民進行PCR檢測。各界都在搶快篩試劑之時，廣澤集團與金春福營造公司今日共捐贈新竹縣1萬3000劑快篩試劑，為新竹縣防疫挹注極大幫助。

COVID-19確診人數持續增加，各縣市供應快篩試劑的數量有限，有鑑於此，廣澤集團董事長梁銘榮與金春福營造公司，分別捐贈新竹縣1萬劑、3000劑快篩試劑，今天由新竹縣長楊文科代表接受，隨即分配到13鄉鎮市，供第一線防疫相關工作人員使用。

對於廣澤集團和金春福營造公司在疫情緊迫當下，慷慨解囊捐出1萬劑、3000劑的快篩試劑，楊文科表示，這對第一線防疫人員來說是一場及時雨，宛如天降甘霖在新竹縣。有了這些快篩試劑後，鄉親又可以多一些保障。

楊文科說，梁銘榮是新竹縣在地子弟，雖然他因經商而長年旅居中國天津，今委由新竹縣馨築關懷協會顧問團長蕭文甫、理事長朱國維，以及三泰創業投資股份有限公司總經理鄭翔鴻等人代表出席。他的母親目前還居住在竹東鎮，這次更是「人在天津、心繫新竹」，遠在千里之外仍以個人名義捐贈快篩試劑，對回饋家鄉的防疫工作不遺餘力。

而今由副總經理鄭木貴代表出席的金春福營造公司，從多年前就對於新竹縣的地方建設回饋不遺餘力，這次透過捐贈快篩試劑也再次發揮企業社會責任，對新竹縣的關注相當用心投入。