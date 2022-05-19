高級酸？詹江村批蔡英文獨裁 網友卻笑了：指桑罵槐

國民黨中常會昨提名行政院前院長張善政參選桃園市長，引發外界爭議。國民黨桃園市議員「村長」詹江村今天在臉書發文，反指民進黨主席蔡英文「獨裁、扼殺地方人才、手法粗糙」，呼籲年底選舉大家一起去郊遊。由於文章反串意味濃厚，也被認為是指桑罵槐，暗諷國民黨主席朱立倫。

詹江村在臉書貼出民進黨也不排除空降大咖的相關新聞，表示「真的很錯愕！民進黨要玩死自己，有這種領導者，民進黨的悲哀！」

詹江村說，辦一場公平的初選很難嗎，桃園沒人嗎？一定要空降嗎？被認為有意參選市長的民進黨立委鄭運鵬前年都已經從台北搬到桃園，買了藝文園區幾千萬的房子，民進黨就這樣扼殺一個人才，批評蔡英文的手法太粗糙，從來沒跟桃園人溝通提名人選，「為什麼蔡英文提名誰，我們桃園人都要接受？」

「蔡英文下台，下架蔡英文！」詹江村表示，這次一定要給獨裁的蔡英文一個教訓，扼殺桃園地方的人才，大家都不要出來投票，讓獨裁的蔡英文自己玩，這次市長選舉，呼籲民進黨的支持者，大家一起棄權，一起去郊遊。

貼文一出， 吸引近千人按讚留言，笑回「村長有才啊，名字換一換就搞定了」、「村長真是個幽默大師，高級酸啊！」「把主角換成朱、國民黨也很順暢」、「老朱應該耳朵癢癢的」、「一次罵到兩個，看了有點舒壓」、「大家一起去郊遊」。