40元營養午餐僅可以買到半個便當 苗議員為加5元請命

苗栗縣國中、小營養午餐1餐40元，議員張淑芬認為僅夠買半個便當，有衝擊品質之虞，她請命可以加5元，跟其他縣市相當，1年多5000萬元，縣府吸收負擔，縣府教育處明天將開會研議。

縣議會定期會今天總質詢議程，張淑芬指出，物價上漲，現在市售便當1個要80元，現在營養午餐40元，只能買半個便當，實在是讓人不放心的價錢，勢必衝擊品質，有時營養午餐的湯就像飲料，裡面沒有什麼料。

她說，行政院考量全球原物料上漲，今年5月起調漲學校午餐「3章1Q」國產溯源食材獎勵金，全國調高至10元、偏鄉至14元，但對40元得標廠商恐怕看得到、吃不到。

張淑芬認為45元是合理的價格，40元原本就是使用者付費，由家長負擔，多增加的5元，全縣5萬多名師生一年約需5000多萬元，但因疫情吃緊，許多家庭受創，縣府最近新撥統籌分配款6億多元，用在小孩身上絕對不會吃虧的，且孩子就是孩子，沒有分那個縣市孩子吃好一點，那個縣市孩子不能吃好一點。

教育處長葉芯慧答覆指出，苗栗學校午餐廠商還有領到3章1Q補助，不過在偏鄉地區食材會比較困難，如果3章1Q用在食材，費用平均一個學生要調漲1元，因應物價上漲，各縣市有不同做法，營養午餐45元至50元，例如台中市每周會有多4元的水果費用因應。