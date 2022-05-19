桃市府歡慶勞動節 表揚逾300位模範勞工

網羅332位模範勞工，以「光耀桃園 以你為榮」為主題盛大舉辦的「桃園市111年五一勞動節模範勞工表揚禮讚活動」4月29日在綠光花園中壢會館登場，桃園市長鄭文燦親自頒發獎座並致贈禮券，表彰勞工對國家經濟建設貢獻及付出，努力堅守崗位的精神值得肯定。

獲獎的勞工朋友對桃園市讚不絕口，中華郵政工會桃園分會朱紫瑄表示，自己也是桃園在地人，覺得很親切。因為剛好也在這裡工作及結婚，對她來說就是自己的家一樣，加上能在勞動節盛大舉辦活動感到非常驚喜，對員工或各行各業來說是正面的肯定。

桃園大眾運輸捷運股份有限公司企業工會江文茹提到，五一是屬於勞工的節日，桃園市政府願意舉辦這活動，不僅對勞工是正面肯定，市民都覺得很好。桃園市總工會彭政銘也說到，在桃園就業的優勢，除了交通網絡已經慢慢建設起來，也是全國人口最年輕的一個城市，在整個區域的發展與建設絕對會優於其他城市。

桃園市市長鄭文燦接受訪問時說，這兩年遇到疫情，勞工朋友們特別辛苦，所以有關勞工的紓困以及相關促進就業方案，市府勞動局都對接中央勞動部做得很到位。另外，這兩年就業人口從112萬人成長到117萬人左右，針對青年勞工和應屆畢業生推出來的就業方案，數字都是全國最高的。

鄭文燦強調，新興產業的認證班也比以前多很多，希望能讓勞工一證在手提高價值。雖然疫情期間桃園面臨很多挑戰，但對於勞工的支持只有增加不會減少。在紓困過後，最重要的是要促進就業，這也是很重要的方案，希望能夠讓桃園的就業力不斷提高，成為全國最幸福的城市。