竹縣寶山橄欖超厲害 今年獲全國十大食農體驗路線

新竹縣農會輔導新竹縣青農聯誼會提案的「橄欖奇遇記」榮獲今年全國十大食農體驗經典路線，縣長楊文科今天率先親臨認識寶山鄉橄欖產業，不忘推薦遊客有空前來走走，還能搭配北台灣僅存木炭窯，來場深度農村旅遊。

新竹寶山近年積極發展文化旅遊，尤其每年10月開始的橄欖季更是近年主打特色，新竹縣農會因此與青農合作打造食農體驗提案，更獲選為經典路線，讓遊客前來能認識當地橄欖產業歷史，還能體驗手作、品嘗橄欖特色料理。

橄欖奇遇記食農體驗活動包含認識橄欖產業歷史、品種及園區導覽，遊客還能親手栽種橄欖苗、採摘號稱「綠寶石流星」的橄欖，更有青農教導如何用橄欖製作湯、派、沙拉，甚至滷肉飯。

新竹縣青農聯誼會會長許毓珊說，活動DIY餐點以橄欖為主，將橄欖菜與在地青農稻米結合特製米漢堡，加入有機蔬菜，成為營養滿分的優質餐盒。

楊文科今天特地前往搶先體驗，他表示，從小印象橄欖是零嘴，但是寶山鄉將橄欖價值提升，造就更多優質食品，還以橄欖為主軸帶入生活，透過採收、醃漬體驗，結合青農食材，以產地餐桌方式呈現，帶大眾感受濃郁的客家農村生活。