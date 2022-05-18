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儲能設備在家旁邊居民怕怕 苗縣府：不適合設住宅區

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台電儲能設備示意圖，非內文地點提及。記者魯永明／翻攝
台電儲能設備示意圖，非內文地點提及。記者魯永明／翻攝

儲能設備雨後春筍，苗栗縣議員陳碧華接獲反映，儲能設施在住宅區，引起附近居民疑慮恐慌，縣府證實竹南、頭份目前各有一座尚未合法，並認為有影響居住安寧，及公共安全疑慮，不適合設在住宅區。

政府能源政策，儲能設備屬新興產業，苗栗縣府確認一場在竹南鎮的住宅區內，已完成設置，一場最近動工，座落在頭份市的工業區內，還未申請取得土地使用同意，都還沒有合法，另一件在頭份市山坡地保育區農牧用地，目前仍在程序中。

縣議會定期會今天總質詢議程，陳碧華指出，竹南鎮儲能設備就在住宅區內，當地居民有疑慮，擔心甚至地方恐慌，雖中央至今沒有相關的法令依據，縣府要如何處理？

縣府工商處長詹彩蘋說，頭份、竹南場都還沒有合法，若通電營運可依違反都市計畫法處罰6萬元，可以連續處罰至恢復原狀為主，此外，儲能設備尚未納入土地使用管制相關申請項目，目前沒有明確規範。

但依能源局、營建署函釋，非都市土地僅能在報編工業區，都市計畫區工業區得以「公共服務設施」或「工廠必要附屬設施」性質設置，而在住宅區可能會有影響居住安寧，及公共安全疑慮，不適合在住宅區設置。

她表示，縣府考量都市計畫住宅區是為了保護居住環境而畫設，已函請能源局盡速釐清訂定設置安全規範，並請台灣電力公司依規範及土地使用管制規定，確實審查後始得設置，以確保鄉親居住環境安全。

台電苗栗區營業處指出，苗栗區已核發15件儲能併網審查意見書，台電就併聯電網技術層面審查，至於將來要併聯，業者還是要取得土地管理機關土地同意書。

都市計畫 台電 苗栗縣

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