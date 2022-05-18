白沙屯媽祖進香 免塞車攻略看這裡

2022年苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖進香盛事，主要交通幹線台61線西濱快速公路，適逢公路總局正在辦理觀海大橋及西湖溪橋改建施工，進行封閉車道及部分車道縮減，開車南下民眾必須選擇替代道路行駛，屆時恐造成路況不熟迷路或遇上大塞車，當晚車流疏導相當的嚴峻。

由於北部開車南下的信眾，大都走台61線西濱快速公路，途中將經過公路總局正在辦理觀海大橋及西湖溪橋改建施工，車道縮減，以及在白沙屯交流道等候下匝道車潮，公路總局建議北部來訪信眾，可於台61線101.2K路口，轉苗11線→台1線南下往白沙屯方向，沿線有設置台1線121k+600南勢山接駁站、122k+100方面公司接駁站、台122k+500南青宮接駁站、124k+050加油站對面接駁站，請大家多利用，可免塞車。

另外，為進行台61線後龍觀海大橋北上線橋面板破損修補作業，自5月16日8時起至5月22日19時止，封閉台61線103K至111K北上車道，屆時北上車輛請改駛替代道路，由「111K白沙屯交流道」下匝道後右轉進入台1線往北行駛至台13甲線左轉，至台1己線(竹南聯絡道)再左轉，至台61線向右轉由「93K竹南交流道」匯入主線車道繼續北上。