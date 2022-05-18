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新屋圖書館展樂齡中心長者陶製作品 一窺客家傳統器具

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
「陶緣客庄之美」將於5月21日至6月15日在桃園市立圖書館新屋分館正式展出。圖／桃市府文化局提供
「陶緣客庄之美」將於5月21日至6月15日在桃園市立圖書館新屋分館正式展出。圖／桃市府文化局提供

「陶緣客庄之美」將於5月21日至6月15日在桃園市立圖書館新屋分館正式展出，本次聯展係以泥塑、陶刻為主，由陶藝家張峻瑜帶領新屋樂齡中心的中高齡長者，運用陶土製作傳統桃園市客庄古蹟及客家傳統器具。

新屋樂齡學習中心在新屋古蹟范姜祖堂開設陶藝課程已有4年時間，主要敎導中高齡長者學習生活陶藝，特別是以陶土運用傳統的圓錐手法呈現桃園市客庄古蹟及客家傳統器具，由平面雕刻到立體塑形都具有天真無邪的純樸，每件作品都經過千錘百鍊及1230度的爐火焠鍊而成，讓新屋樂齡學習中心長者的展覽再次登上桃園市文化藝術殿堂。

由陶藝家張峻瑜老師帶領16位新屋樂齡學習中心學員的聯合創作，每件作品多將陶藝與生活相合，將藝術美感融入作品中，別具客庄特色，本次聯展以泥塑、陶刻為主，以陶土取代傳統的宣紙，統合篆刻、紙雕、繪畫及書法等文化素養，展現文字與藝術的力與美，並藉由版畫技法呈現生活美學及民俗技藝。

張峻瑜表示，期望此次的「陶緣客庄之美」展覽，能讓展出者及民眾能體現中華文化的歷久及精深，將藝術與生活結合，讓看展者陶醉在桃園市特有陶藝文化的饗宴中。

「陶緣客庄之美」在桃園市立圖書館新屋分館正式展出，本次聯展係以泥塑、陶刻為主圖／桃市府文化局提供
「陶緣客庄之美」在桃園市立圖書館新屋分館正式展出，本次聯展係以泥塑、陶刻為主圖／桃市府文化局提供

陶藝 桃園 古蹟

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