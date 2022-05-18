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桃園蘆竹誠聖宮送900劑快篩 不到20分鐘領光
桃園市蘆竹區誠聖宮把今年因疫情沒發母錢省下的經費，訂購900劑韓國「基因巴帝COVID-19抗原快篩試劑」，今天上午免費送，一早就有信眾排隊，不到20分鐘全數發完。
誠聖宮主委、市議員劉勝全表示，自己曾確診，深切了解防疫工作的重要性，目前坊間最缺的就是快篩試劑很難買，因此廟方撙節經費訂購發給民眾，除了為防疫工作盡一分心力，也希望拋磚引玉，喚起社會企業、社團共襄盛舉踴躍捐贈抗疫。
蘆竹誠聖宮上午9點30分開始領碼牌準備發快篩試劑，大清早就有民眾排隊，有的扶老攜幼排隊，希望能幫家人多領1份（每份2支），不少民眾撲空，廟方改發紀念品。領到快篩試劑的張先生表示，疫情嚴重大家都擔心，市面上的快篩試劑動輒上百元，又不是只用一次就不需要再買而且要備量，對一個家庭來說負擔重，政府開放購買的快篩試劑不但數量少，還分單雙日購買，就算去排隊也常買不到。
劉勝全指出，市政府自4月22日在蘆竹區灣頭仔設採檢站，累計採檢人逾2萬人，每天都是大排長龍，有的人一排隊就是2、3個鐘頭苦不堪言。坊間所販售的快篩劑數量也有限制，每劑190元計很不親民，一個6口家庭快篩1次就要1140元，確實是不小的負擔，希望政府能滾動式檢討，不要再限定快篩劑購買數量和降價。
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