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獲客委會支持 竹東文化大禾埕計畫將解凍

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（左四）偕同立委林思銘（右三），北上客委會爭取「竹東文化大禾埕」計畫解凍。圖／竹縣府提供
新竹縣長楊文科（左四）偕同立委林思銘（右三），北上客委會爭取「竹東文化大禾埕」計畫解凍。圖／竹縣府提供

帶動新竹縣溪南地區發展的「竹東文化大禾埕」（原竹東客家音樂村）計畫日前因基地旁土地遭占用而停擺，後來新竹縣府透過法律途徑解決。縣府今公布該計畫有突破性進展，縣長楊文科與立委林思銘日前到客委會爭取解凍並獲應允，將支持重啟該計畫，並與縣府共同爭取增加預算。

客委會表示，基地旁土地遭占用問題縣府已透過法律途徑解決，該計畫獲客委會核定在案、經費也已核定，客委會將全力支持。

楊文科表示，為讓地盡其利，縣府研議調整規畫方向，將原本的音樂村擴增為結合多功能展演劇場、竹東知識驛站（新建竹東鎮立圖書館）及音樂文化埕等複合式空間使用的「竹東文化大禾埕」。

未來「竹東文化大禾埕」平日將開放供社區居民運動休閒交誼使用，周末可結合音樂集市集攤商舉辦在地工藝、文創產業等交流活動，也計畫成為假日市集、委外商業、文化展演的教育中心。竹縣府調整竹東客家音樂村計畫，改為竹東文化大禾埕，客委會允諾將與縣府共同爭取增加預算。

交旅處長游志祥說明，目前該案土地已依客委會指示處理完成，2018年客委會核定計畫經費約3.2億元，因近期受物價影響上漲及法定地下停車場初估約8.8億元部分，會再向客委會補充說明。為使「竹東文化大禾埕」更完善，而新增竹東知識驛站（新建竹東鎮立圖書館）費用約1.7億元，將與客委會共同向中央部會爭取預算。

除了竹東文化大禾呈計畫得到善意回應，客委會針對縣府提案「新竹縣浪漫台三線樟之細路古道及山徑設施維護及改善工程」、「縣定古蹟關西分駐所第三期修復工程」、「義魄千秋 2022全國義民祭在新竹縣」計畫，也應允在討論、調整部分規劃及預算內容後，給予支持。

客委會 新竹 圖書館

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