白沙屯媽進香出發倒數第二天 「粉紅超跑」禁忌報你知

白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，20日凌晨1點15分媽祖登轎後，即展開8天7夜的宗教之旅；出發倒數第二天，白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬特溫馨提醒須注意的3項民俗禁忌，及沿途生活的小撇步，期許今年進香活動能順利圓滿。

白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，來回徒步距離約400公里，深具宗教文化特色與個人體能考驗，吸引越來越多的年輕信眾參加，共同追隨「粉紅超跑」的進香行程。

駱調彬強調，依據民俗有3項狀況者不宜參加，一、是家中有直系血親過世未滿一年者（外嫁女兒除外）；一年內曾參加告別式看過入殮儀式者；女性月事期間，被視為不潔，因此勿靠近神潔的頭旗、香擔、神轎，更不可觸摸。

出發前應準備好個人防曬、雨具、衛生等生活用品；沿途如未經主人允許切勿進入民宅、店家、學校或其他私人場所；至於飲食部分，勿吃不易消化的食物，少量多餐，多喝水；注意遵守相關防疫措施。

駱調彬指出，因為疫情的不可抗拒因素，今年志工人數持續減少，工作壓力很大，且因應防疫，今年將取消痠痛按摩等可能的身體接觸，若發現腳掌發燙時，盡可能先作休息，防止起水泡；可穿著絲襪或防護性較好的運動褲，以防止大腿內側的燒襠狀況；遊覽車也不再提供隨招隨上服務。