竹市中油廢庫開挖量超過9成 年底整治完成

新竹市中油油庫2017年廢庫，18座油槽供油走入歷史，市府今公布最新進度，目前中油油庫區域開挖量已超過9成，拆除17座油槽，預計年底完成汙染整治。油庫區面積9公頃，未來將透過都市計畫結合鄰近台肥科商園區、藝文高地，活化為36公頃「竹科X」產業園區。

市府指出，中油新竹油庫位在公道五路，1954年啟用，共18座油槽，過去每日供油量約1800到2000公秉。油庫比鄰住宅區、商業區與科技聚落，居民廢庫聲浪從未停歇，經立委柯建銘、市長林智堅中央地方攜手，2017年底獲中油同意廢除油庫。

產發處說明，市府2019年開始油槽拆除作業，陸續拆除17座油槽，僅保留1座油槽，編號S-1油槽歷史超過50年，文化局於2018年列冊追蹤。

環保局表示，目前中油新竹油庫正進行土壤及地下水控制場址，截至4月底，土壤開挖量達91.4%、離場量達81.5%、生物復育量達88.2%，預計年底整治完成後，再經環保局驗證，汙染控制場址就將解除列管。

中油9公頃油庫區目前為乙種工業區，未來市府將辦理都市計畫，結合台肥19公頃用地、藝文高地8公頃用地，串聯為36公頃「竹科X」科技廊帶，成為首座都市型科學園區新典範。

其中，位於台肥科商園區的科技部竹科X基地已於今年開工首棟軟體大樓，預計2024年完工，後續將再興建2棟軟體大樓。軟體大樓將引進研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關產業。