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台鐵減30班影響通勤族 鄭文燦：會跟台鐵反映

聯合報／ 記者賴佩璇鄭國樑／桃園即時報導
台鐵公告停駛及增加部分區間列車。圖／桃園市議員周玉琴提供。
台鐵公告停駛及增加部分區間列車。圖／桃園市議員周玉琴提供。

桃園市議員周玉琴今在市議會總質詢，針對新竹客運將走入歷史，火車區間車已經驟減30班問題，要求市府主動啟動因應機制關懷通勤族。桃園市長鄭文燦表示，「這個我們會跟台鐵反映。」

對於鐵路區間火車已於5月14日起驟減30班次；去年才慶祝一百周年的「新竹客運」，經不起疫情影響載客率，預計於今年9月營運許可證到期之後，總計將有34條公車路線停駛，其中有3條與桃園有關。周玉琴要求市府更積極啟動因應作為關懷通勤族。

周玉琴擔心，鐵路局停駛的上下行合計30班次區間列車，超過10幾個班次為學生和上班族通勤的尖鋒時段列車，突如其來的停駛，已打亂通勤族的作息，市府應即刻與鐵路局協調，停駛的列車班次應避開通勤時段。

鄭文燦回說，「我們來跟台鐵商量。」通勤時段要優先，尖峰離峰可以有不同的班距。尖峰要密一點，離峰班距疏一點沒關係。會特別關注這個議題。請交通局要特別關注。交通局副局長張新福說，會跟台鐵局來協調及溝通。

對於楊梅鄉親於九月間還要對面新竹客運停駛困境，周玉琴也要求市府盡早協調其他公車業者遞補新竹客運預計停駛的路線，也應朝著增加楊梅區免費市民公車班次與路線；甚至研議建置預約APP開辦由計程車或九人座小巴替代的「類公車」方式，解決楊梅等偏鄉民眾所面臨到的大眾運輸縮減困境。

新竹 公車 桃園

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