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竹南科到頭份市區捷徑1.8億拓寬 縣府預計2年完成
營建署核定生活圈道路交通系統建設計畫補助，總經費2.4億多元，其中，竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程，是竹南科學園區到頭份市區捷徑，備受地方注目，因涉及用地徵收，縣府估計期程約需2年完成。
縣府爭取生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）補助，營建署最近核定竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程總經費1億8180萬元，頭屋鄉 苗25線外環道拓寬工程，總經費6758萬元，解決兩地交通瓶頸問題。
竹南、頭份苗北地區近年受新竹科學園區及竹南科學園區產業蓬勃發展，因大埔台地落差阻譺，兩地缺乏聯絡道路，縣府規畫利用最短距離560公尺，公義路台13線5公里710公尺處公義路432巷，連接至頭份市信義路690巷，現況最窄僅3公尺，拓寬到12公尺。
這項工程地方殷盼20多年了，希望打通瓶頸，縣府指出，拓寬案已完成都市計畫個案變更，營建署核定補助後，縣府發包設計，辦理地方說明會，及用地徵收，預計約2年完成。
此外， 苗25線頭屋外環道雙向4線道，目前僅剩獅豐橋、台13線間870公尺尚未拓寬，成為交通瓶頸，營建署核定總經費6758萬元辦理改善，因用地都是公有土地，只要辦理撥用，縣府預計1年內可以完成拓寬。
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