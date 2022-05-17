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桃園慈文市民活動中心啟用 鄭文燦：托育、集會及關懷

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
慈文活動中心有寬敞的活動場地。圖／桃園區公所提供
慈文活動中心有寬敞的活動場地。圖／桃園區公所提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往桃園區，出席慈文市民活動中心啟用典禮，並表示桃園升格後積極推動設置幼兒園，市府陸續將桃園幼兒園慈文分班等社區型幼兒園，整合至學校內的幼兒園，活化利用原有空間。

鄭文燦說，像蓮華寺停車場整建完成後，廟埕空間重新規畫，在1樓及地下1樓設置慈文市民活動中心，並結合社區關懷據點服務；2樓則設置社區公托家園，提升微型社福設施的可及性，滿足年輕家庭幼兒托育、民眾休憩、集會等多元需求，鼓勵鄉親舉辦各項班隊活動，促進社區交流。

鄭文燦指出，桃園升格後共計設置109處公立及非營利幼兒園，增加1萬2299個就學名額，公共化幼兒園招生比率超過4成3，未來還是會持續規畫增設幼兒園，期盼公私立幼兒園比率能平衡，讓年輕家庭無後顧之憂，甜蜜多一點、負擔少一點。此外，桃園C級巷弄長照站布建密度相當高，長者受到良好的照顧，也讓關懷據點成為社區的大客廳及共同廚房。

桃園區長洪清淵表示，慈文市民活動中心室內裝修工程總經費866萬元，地上1層及地下1層共計98坪，內部有兩間大會議室、多功能教室、茶水間簡易廚房、儲藏室、里長辦公室、無障礙廁所等。此外，為達到節能減碳效益，裝修材料全面採用符合標準的綠建材，提供市民舒適的集會場所及活動空間，歡迎鄉親多加利用。

市議員林政賢、陳美梅、黃家齊、簡智翔、市府民政局副局長陳玉明、桃園區長洪清淵及多位里長都出席啟用典禮。

慈文活動中心啟用，多位民代里長到場。圖／桃園區公所提供
慈文活動中心啟用，多位民代里長到場。圖／桃園區公所提供
桃園區慈文活動中心落成啟用，是多功能綠建築。圖／桃園區公所提供
桃園區慈文活動中心落成啟用，是多功能綠建築。圖／桃園區公所提供

幼兒園 桃園 鄭文燦

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