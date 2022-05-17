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桃園區汙水下水道家戶接管 施工違規累計罰600多萬

聯合報／ 記者賴佩璇鄭國樑／桃園即時報導

桃園市水務局局長劉振宇今天在議會總質詢答覆議員表示，桃園區汙水下水道家戶接管目前約完成11萬戶，水資源回收中心二期已完成每日總處力量10萬噸，但是實際處理量6萬噸，等處理量達80%的時候，才會啟動第三期擴大工程。

劉振宇表示，施工違規約30件罰款總金額600多萬元，包括重大違規像引發火警甚至死亡，就開罰40萬、50萬元，過去施工時發生未按照標準作業像挖深超過1.5公尺要做支撐架，一旦發現沒支撐就重罰。

還有部分民怨來自於施工前拆除違建，完工後民眾以為會恢復原狀，還有民眾付費請現場施工人員整修，事後指卻汙水接管收費，也容易發生糾紛，水務局對這些都再三要求包商讓民眾知道接管不收費，不能把另外的修繕混為一談。

水務局指出，歷年來重大違約包括2016年3月24日進行管線工程施工，未依規定於開挖深度達1.5米以上設置擋土設施，經勞動檢查確認，有立即發生危險之虞裁處停工，並依限改善，且裁處50萬元違約金。

此外，於蘆竹區仁愛路一段503-5號附近工區內，施工未依規定於開挖1.5米以上設置擋土設施，發生重大職業災害。因此，命依限改善，並依投資契約裁處50萬元違約金。

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