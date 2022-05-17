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竹市光復路交流道穿越橋管線破裂 遇雨慘變「水濂洞」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市光復路交流道穿越橋由於雨水排水管線破裂，一到下雨天，橋面下便形成「水濂洞」的奇景。圖／民眾提供
新竹市光復路交流道穿越橋由於雨水排水管線破裂，一到下雨天，橋面下便形成「水濂洞」的奇景。圖／民眾提供

日前連日雨勢不斷，新竹市光復路交流道穿越橋由於雨水排水管線破裂，一到下雨天，橋面下便形成「水濂洞」的奇景，嚴重影響民眾用路安全。立委鄭正鈐今天安排會勘，團隊工作人員與高速公路局到場現勘，高公局允諾將於一周內修復破損水管。

鄭正鈐說，光復路交流道是新竹市的入口門面，但這幾天連續下雨，交流道穿越橋下因為排水管破裂，雨水嘩啦啦地不斷流下，被民眾形容為「水濂洞」，而兩側人行道牆面也成為「自然湧泉」雨水不斷溢水。

鄭正鈐表示，交流道穿越橋下方車流繁忙，「水濂洞」與「自然湧泉」奇景已經影響行車安全，也造成行人的不便，他要求高公局於一周內修復。

鄭正鈐今天要求團隊工作人員偕同高公局前往現勘。高公局表示，由於光復路交流道穿越橋AN1路中排水管破裂，才會造成雨水從排水管流下來，允諾將於一周內修復破損水管。另，兩側人行道牆面雨水溢流的部分，高公局表示，因須增設天溝，工程較為繁複，將於一個月內完成。

新竹市光復路交流道穿越橋由於雨水排水管線破裂，一到下雨天，橋面下便形成「水濂洞」的奇景。圖／民眾提供
新竹市光復路交流道穿越橋由於雨水排水管線破裂，一到下雨天，橋面下便形成「水濂洞」的奇景。圖／民眾提供
新竹市光復路交流道穿越橋由於雨水排水管線破裂，一到下雨天，橋面下便形成「水濂洞」的奇景，立委鄭正鈐今天安排會勘。圖／鄭正鈐辦公室提供
新竹市光復路交流道穿越橋由於雨水排水管線破裂，一到下雨天，橋面下便形成「水濂洞」的奇景，立委鄭正鈐今天安排會勘。圖／鄭正鈐辦公室提供
新竹市光復路交流道穿越橋由於雨水排水管線破裂，一到下雨天，橋面下便形成「水濂洞」的奇景，立委鄭正鈐今天安排會勘。圖／鄭正鈐辦公室提供
新竹市光復路交流道穿越橋由於雨水排水管線破裂，一到下雨天，橋面下便形成「水濂洞」的奇景，立委鄭正鈐今天安排會勘。圖／鄭正鈐辦公室提供

雨水 鄭正鈐 新竹

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