竹市光復路交流道穿越橋管線破裂 遇雨慘變「水濂洞」

日前連日雨勢不斷，新竹市光復路交流道穿越橋由於雨水排水管線破裂，一到下雨天，橋面下便形成「水濂洞」的奇景，嚴重影響民眾用路安全。立委鄭正鈐今天安排會勘，團隊工作人員與高速公路局到場現勘，高公局允諾將於一周內修復破損水管。

鄭正鈐說，光復路交流道是新竹市的入口門面，但這幾天連續下雨，交流道穿越橋下因為排水管破裂，雨水嘩啦啦地不斷流下，被民眾形容為「水濂洞」，而兩側人行道牆面也成為「自然湧泉」雨水不斷溢水。

鄭正鈐表示，交流道穿越橋下方車流繁忙，「水濂洞」與「自然湧泉」奇景已經影響行車安全，也造成行人的不便，他要求高公局於一周內修復。