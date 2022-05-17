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桃園備輝瑞抗病毒口服藥2萬劑 醫院診所這樣分配
桃園市長鄭文燦今天下午在防疫會後表示，確診長者投藥時機不管是線上診療或實地就醫，只要醫病之間達成共識，可以由醫師根據長者用藥的交互作用開立處方箋，快篩陽性就可以啟動投藥機制。
鄭文燦說，桃園市現在14家責任醫院和復興區衛生所都有輝瑞抗病毒口服藥Paxlovid，合計1萬1854劑的備量都到位，另外衛生局直接配送的有7100劑，還有兩家藥局要支援採檢站三合一綠色通道和診所，各有1240劑，因此由衛生局統籌配送的有9580劑，等於桃園市目前有2萬多劑的備量。
鄭文燦表示，希望65歲以上的確診長者，能在投藥黃金時間，醫病達成共識而且符合對健康有利的方向，醫師就可以開立處方簽，衛生局會全力支援。
在長照機構防疫方面，鄭文燦強調一旦有確診，負責長照機構的醫院也可以立即投藥，由衛生局直接支援抗病毒的藥物。
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