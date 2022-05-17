白沙屯媽祖20日登轎 徒步進香報名人數已超過9萬人

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步雲林北港朝天宮進香，迄今已有200多年歷史，今天上午廟方召開行前記者會指出，各界善心募集流動廁所已逾300座，更呼籲垃圾不落地，共同維持環境整潔。

白沙屯拱天宮媽祖徒步進香為全台所有媽祖進香活動中，徒步距離最遠的行程，每年都吸引大批俗稱「香燈腳」的信徒，追隨被暱稱「粉紅超跑」的媽祖神轎一路南北往返，沿途相當艱辛。

2022年的拱天宮媽祖徒步進香已於16日深夜舉行「放頭旗」儀式，揭開序幕，預定20日凌晨1點15分登轎，展開8天7夜的宗教之旅，並於27日回宮。

苗栗縣政府及通霄鎮公所配合進香活動，規劃媽祖民俗文化系列活動，今天上午與廟方共同開行前記者會。

苗栗副縣長鄧桂菊、通霄代理鎮長徐新淵、通霄鎮民代表會主席吳昭興、白沙屯拱天宮主任委員洪文華以及活動贊助單位等眾多貴賓齊聚，領著進香臂章、「壬寅防疫有3進香安全OK」印章，為今年度進香活動進行防疫認證，也象徵透過所有單位一同努力、合作防疫，讓信徒進香一路平安順遂。

白沙屯媽祖進香為一年一度的宗教文化盛事，通霄鎮公所於5月19日晚間7點，於拱天宮廟前停車場舉辦起駕晚會文化藝術表演，期待藉由多元且豐富的節目演出，邀請全國各地信眾前來共襄盛舉，齊將白沙屯媽祖獨具的信仰特色傳遞下去，世代傳承。

拱天宮主委洪文華表示，會遵守政府防疫政策，也提醒報名信眾，疫情不可忽視，希望隨香信眾做好防疫措施，配合廟方管理，並簡化相關進香儀式減少群眾聚集時間，另婉謝信徒躦轎腳、獻花，如未經主人允許切勿進入民宅、店家、學校或其他私人場所；今年遊覽車無對外自由開放搭乘。

今年的報名人數已超過9萬人，通霄鎮公所設有免費接駁專車，包含通霄火車站與拱天宮間之接駁，也北至後龍南勢山；里長聯誼會也募集各界善心，將在通霄鎮內媽祖進香路線設置逾300座流動廁所；記者會上更呼籲垃圾不落地，隨身垃圾帶著走，共同維持環境整潔。知道更多資訊，請鎖定「通霄鎮公所」官方粉絲團！