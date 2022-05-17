快訊

連六天確診六萬多人⋯檢驗量能已到頂？陳時中這樣說

南加州教會槍殺案凶嫌曾任教屏科大 因病曠職遭不續聘

白沙屯媽祖20日登轎 徒步進香報名人數已超過9萬人

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導
今天上午苗栗縣政府及通霄鎮公所與廟方共同召開行前記者會，呼籲防疫措施及垃圾不落地的環保觀念。記者吳傑沐/攝
今天上午苗栗縣政府及通霄鎮公所與廟方共同召開行前記者會，呼籲防疫措施及垃圾不落地的環保觀念。記者吳傑沐/攝

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步雲林北港朝天宮進香，迄今已有200多年歷史，今天上午廟方召開行前記者會指出，各界善心募集流動廁所已逾300座，更呼籲垃圾不落地，共同維持環境整潔。

白沙屯拱天宮媽祖徒步進香為全台所有媽祖進香活動中，徒步距離最遠的行程，每年都吸引大批俗稱「香燈腳」的信徒，追隨被暱稱「粉紅超跑」的媽祖神轎一路南北往返，沿途相當艱辛。

2022年的拱天宮媽祖徒步進香已於16日深夜舉行「放頭旗」儀式，揭開序幕，預定20日凌晨1點15分登轎，展開8天7夜的宗教之旅，並於27日回宮。

苗栗縣政府及通霄鎮公所配合進香活動，規劃媽祖民俗文化系列活動，今天上午與廟方共同開行前記者會。

苗栗副縣長鄧桂菊、通霄代理鎮長徐新淵、通霄鎮民代表會主席吳昭興、白沙屯拱天宮主任委員洪文華以及活動贊助單位等眾多貴賓齊聚，領著進香臂章、「壬寅防疫有3進香安全OK」印章，為今年度進香活動進行防疫認證，也象徵透過所有單位一同努力、合作防疫，讓信徒進香一路平安順遂。

白沙屯媽祖進香為一年一度的宗教文化盛事，通霄鎮公所於5月19日晚間7點，於拱天宮廟前停車場舉辦起駕晚會文化藝術表演，期待藉由多元且豐富的節目演出，邀請全國各地信眾前來共襄盛舉，齊將白沙屯媽祖獨具的信仰特色傳遞下去，世代傳承。

拱天宮主委洪文華表示，會遵守政府防疫政策，也提醒報名信眾，疫情不可忽視，希望隨香信眾做好防疫措施，配合廟方管理，並簡化相關進香儀式減少群眾聚集時間，另婉謝信徒躦轎腳、獻花，如未經主人允許切勿進入民宅、店家、學校或其他私人場所；今年遊覽車無對外自由開放搭乘。

今年的報名人數已超過9萬人，通霄鎮公所設有免費接駁專車，包含通霄火車站與拱天宮間之接駁，也北至後龍南勢山；里長聯誼會也募集各界善心，將在通霄鎮內媽祖進香路線設置逾300座流動廁所；記者會上更呼籲垃圾不落地，隨身垃圾帶著走，共同維持環境整潔。知道更多資訊，請鎖定「通霄鎮公所」官方粉絲團！

因白沙屯媽祖的徒步進香路線不固定，民眾可以透過白沙屯媽祖的APP即時了解白沙屯媽祖所在位置，利用網路直播參與這場白沙屯拱天宮媽祖的盛事。

通霄鎮里長聯誼會募集各界善心，將在媽祖進香路線設置逾300座流動廁所。記者吳傑沐/攝
通霄鎮里長聯誼會募集各界善心，將在媽祖進香路線設置逾300座流動廁所。記者吳傑沐/攝

白沙屯媽祖 北港朝天宮

延伸閱讀

「要向媽祖告個假」苗栗藍委陳超明確診 急通知接觸鄉親

「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香 今凌晨放頭旗揭序幕

北海岸媽祖文化祭 慈護宮二媽野柳作客

9.1萬人報名白沙屯媽祖進香創新高 廟方籲口罩不離口鼻

相關新聞

竹縣龍舟賽不畏疫情辦理 砸375萬買5艘龍舟今亮相

疫情持續延燒，包括新竹市、苗栗縣端午龍舟賽近日都相繼喊卡。新竹縣政府與新豐鄉公所考量龍舟賽選手已現斷層，加上中央並未限制...

苗栗「石葡萄」災損2100萬 農委會核定災害現金救助

苗栗縣巨峰葡萄「石葡萄」災害，農委會核定損害率25%，達到農業天然災害救助標準，1公頃9萬元救助，即日至5月26日在相關...

尖石後山快篩難買 竹縣府協調辦500人次PCR篩檢

疫情竄燒，新竹縣尖石鄉日前傳出快篩數量不足，部落居民驅車下山也不一定買得到，縣府獲知後允諾協調醫院進駐山區提供PCR篩檢...

白沙屯媽祖20日登轎 徒步進香報名人數已超過9萬人

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步雲林北港朝天宮進香，迄今已有200多年歷史，今天上午廟方召開行前記者會指出，各界善心募集...

桃園高鐵站前開發案今簽約 預計可創2萬個就業

桃園中壢青埔地區近年不斷建設，不僅有高鐵站、華泰名品城，而國泰人壽自2012年將高鐵桃園後站打造成「置地廣場桃園」，結合...

桃園舊司法園區活化 預計年底環保局600人進駐

為活化舊司法園區，桃園市政府已專案列管推動，環保局年底將進駐，桃園市長鄭文燦說，舊司法園區將成為一個非常好的園區，加上廈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。