桃園高鐵站前開發案今簽約 預計可創2萬個就業

桃園中壢青埔地區近年不斷建設，不僅有高鐵站、華泰名品城，而國泰人壽自2012年將高鐵桃園後站打造成「置地廣場桃園」，結合美式露天outlet、引進日本水族館、影城，及深具海洋特色的和逸飯店，今與交通部鐵道局共同舉辦「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案簽約典禮」，預計將可創造近2萬就業機會。

國泰人壽副總經理郭文鎧表示，2012年起與交通部鐵道局一起開發高鐵桃園後站產業專區，展開占地逾6.6萬坪的開發案，現在再度合作取得前站約3.2萬坪事業發展用地的開發權利，預計可為桃園創造近2萬就業機會。

交通部次長胡湘麟表示，高鐵桃園站現今的發展已超越30年前選址時的期待，在高鐵站周邊設立機捷、大型建設等，成為交通建設結合地方發展的成功案例。

桃園市長鄭文燦今出席活動指出，本次招商土地面積共3.27萬坪，開發總樓地板面積可達15萬坪，以設定地上權70年方式投資開發，投資金額超過260億元，並建議以日本東京車站丸之內作為高鐵桃園站周邊開發的藍本，包含引進星級旅館、魅力街區、特色商店與智慧辦公大樓群，並規劃以地下街連通高鐵桃園站、機場捷運A18站及周邊停車場、公園等。

鄭文燦說，青埔正推動亞矽創新研發、桃園會展中心等建設，加上桃園航空城計畫，相信未來可帶動桃園各方面的成長。