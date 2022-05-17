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石門水庫免費入園申請窗口啟用 單次免費申辦人稀疏

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
北區水資源局石門水庫免費入園申請窗口啟用，受理申辦單次車輛免費入園。記者曾增勳／攝影
北區水資源局石門水庫免費入園申請窗口啟用，受理申辦單次車輛免費入園。記者曾增勳／攝影

桃園市石門水庫7區鄉鎮居民免費車輛入園新制引發反彈後，市政府自昨天起增設免費入園申請窗口，供居民領取單次免費入園票證，水利署北區水資源局今天下午表示，統計昨天至今天下午2時，周邊居民申領免費入園共48人，「隨到隨辦」。

石門水庫自4月9日起周邊桃園、新竹、宜蘭3縣市7區鄉鎮居民，自4月9日起實施車輛免費入園「1人限1車」新制後，引起大溪、龍潭區民代、居民反彈，在市長鄭文燦指示下，市府觀光旅遊局與水利署北區水資源局協商提出折衷方案，放寛7區鄉鎮居民憑身分證可領取車輛單次免費入園票券，5月16日起實施。

市府為區隔石門水庫電子收費新制，由北區水資源局負責在石門水庫坪林管制站旁、漫步咖啡店旁，設置免費入園申請窗口，受理周邊7區鄉鎮居民憑身分證領取單次車輛免費入園票證，昨天下雨只有17人換領票證，至今天下午2時有31人換取免費入園QR Code票證入園。

北水局副局長郭耀程表示，石門水庫周邊居民憑身分證到該窗口，領取單次車輛免費入園QR Code入園，離開前還需到收費亭消磁後再離開，每次都要申請，容易浪費時間，該局呼籲周邊居民申請辦理車輛免費入園停車登錄，方便入園，不必每次都要申請單次免費入園QR Code票證，可節省許多時間。

北區水資源局石門水庫免費入園申請窗口啟用，受理申辦單次車輛免費入園。記者曾增勳／攝影
北區水資源局石門水庫免費入園申請窗口啟用，受理申辦單次車輛免費入園。記者曾增勳／攝影

石門水庫 水資源

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