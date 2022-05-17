聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗「石葡萄」災損2100萬 農委會核定災害現金救助
苗栗縣巨峰葡萄「石葡萄」災害，農委會核定損害率25%，達到農業天然災害救助標準，1公頃9萬元救助，即日至5月26日在相關公所受理，縣府籲請農民注意期限內申請。
苗栗縣巨峰葡萄在卓蘭鎮、通霄鎮及獅潭鄉，種植431.21公頃，夏期果開花時期，受到3月21日至3月29日鋒面連續降雨影響，導致普遍葡萄授粉情形不良，成了無籽的假性結果，就是俗稱石葡萄，勘查初估損害率25%、130公頃受損，約2119萬元。
縣府農業處指出，巨峰葡萄年產量1300萬公斤，重要經濟作物一年可以二收，分別為夏、冬2期果，3月鋒面造成石葡萄成串，農委會公告開設全縣巨峰葡萄農業天然災害現金救助地區，相關公所即日至5月26日受理農民申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言