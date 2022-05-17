快訊

51名醫護抱病返工、醫護不敢快篩 陳時中：沒篩就沒確診

已賣出3500萬劑快篩 陳時中曝第二輪實名制開賣時間點

明起「65歲以上長者」快篩陽可算確診 指揮中心公布流程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗「石葡萄」災損2100萬 農委會核定災害現金救助

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣卓蘭鎮巨峰葡萄因3月鋒面，釀成「石葡萄」災害， 損失約2100萬元，農委會核定農業天然災害求助。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮巨峰葡萄因3月鋒面，釀成「石葡萄」災害， 損失約2100萬元，農委會核定農業天然災害求助。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣巨峰葡萄「石葡萄」災害，農委會核定損害率25%，達到農業天然災害救助標準，1公頃9萬元救助，即日至5月26日在相關公所受理，縣府籲請農民注意期限內申請。

苗栗縣巨峰葡萄在卓蘭鎮、通霄鎮及獅潭鄉，種植431.21公頃，夏期果開花時期，受到3月21日至3月29日鋒面連續降雨影響，導致普遍葡萄授粉情形不良，成了無籽的假性結果，就是俗稱石葡萄，勘查初估損害率25%、130公頃受損，約2119萬元。

縣府農業處指出，巨峰葡萄年產量1300萬公斤，重要經濟作物一年可以二收，分別為夏、冬2期果，3月鋒面造成石葡萄成串，農委會公告開設全縣巨峰葡萄農業天然災害現金救助地區，相關公所即日至5月26日受理農民申請。

苗栗縣卓蘭鎮巨峰葡萄因3月鋒面，釀成「石葡萄」災害， 損失約2100萬元，農委會核定農業天然災害求助。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮巨峰葡萄因3月鋒面，釀成「石葡萄」災害， 損失約2100萬元，農委會核定農業天然災害求助。圖／苗栗縣政府提供

農民 農委會 苗栗縣

延伸閱讀

農委會射3箭搶救台東鳳梨釋迦 達成率96%

5月17日疫情整理包／南投議會2人確診、定期會照常開 苗栗立委陳超明PCR陽性

只有10天！南市荔枝雨害災損今起現金救助申請

選苗栗縣長？徐志榮回應了：我沒有意願

相關新聞

竹縣龍舟賽不畏疫情辦理 砸800萬買5艘龍舟今亮相

疫情持續延燒，包括新竹市、苗栗縣端午龍舟賽近日都相繼喊卡。新竹縣政府與新豐鄉公所考量龍舟賽選手已現斷層，加上中央並未限制...

苗栗「石葡萄」災損2100萬 農委會核定災害現金救助

苗栗縣巨峰葡萄「石葡萄」災害，農委會核定損害率25%，達到農業天然災害救助標準，1公頃9萬元救助，即日至5月26日在相關...

桃園舊司法園區活化 預計年底環保局600人進駐

為活化舊司法園區，桃園市政府已專案列管推動，環保局年底將進駐，桃園市長鄭文燦說，舊司法園區將成為一個非常好的園區，加上廈...

楊梅公所基地上浮 桃市府工務局：責任認定中

桃園市楊梅區公所新建大樓工程，去年8月基地竟因地下水層隆起而「上浮」傾斜，離地最多45公分，雖補救成功，卻多花1億元經費...

桃園區寶山里參與式預算計畫 可透視垃圾袋拔得頭籌

桃園市環保局以桃園區會稽垃圾衛生掩埋場回饋金在桃園區寶山里試辦參與式預算，票選結果今日公佈，為提案購買可透視垃圾袋獲選。...

「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香 今凌晨放頭旗揭序幕

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖婆徒步雲林北港朝天宮進香活動，預計將在20日凌晨出發，廟方昨天深夜十一點舉行「放頭旗」儀式，今凌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。