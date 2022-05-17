苗栗「石葡萄」災損2100萬 農委會核定災害現金救助

苗栗縣巨峰葡萄「石葡萄」災害，農委會核定損害率25%，達到農業天然災害救助標準，1公頃9萬元救助，即日至5月26日在相關公所受理，縣府籲請農民注意期限內申請。

苗栗縣巨峰葡萄在卓蘭鎮、通霄鎮及獅潭鄉，種植431.21公頃，夏期果開花時期，受到3月21日至3月29日鋒面連續降雨影響，導致普遍葡萄授粉情形不良，成了無籽的假性結果，就是俗稱石葡萄，勘查初估損害率25%、130公頃受損，約2119萬元。