竹縣龍舟賽不畏疫情辦理 砸800萬買5艘龍舟今亮相

疫情持續延燒，包括新竹市、苗栗縣端午龍舟賽近日都相繼喊卡。新竹縣政府與新豐鄉公所考量龍舟賽選手已現斷層，加上中央並未限制辦理等因素，今年的龍舟錦標賽將睽違2年，在6月3日端午節於新豐池和湖畔舉行，今天舉行點睛下水儀式，砸800萬元添購的5艘競技龍舟也首度亮相，為賽事暖場。

龍舟賽向來是端午節最受歡迎的民俗活動之一，新竹縣龍舟錦標賽今年邁入17年，往年吸引上萬人觀賽，但前2年因疫情攪局停辦。縣府與鄉公所每周開會滾動評估疫情變化，最後決定繼續辦理，今年共4組、34支隊伍報名參賽，與以往參賽規模差不多。

縣府今天在新豐鄉池和湖畔舉行龍舟點睛下水典禮儀式，縣長楊文科、議長張鎮榮、新豐鄉長許秋澤及池和宮主委郭格等人為龍舟開光點睛，祝禱龍舟賽順利圓滿，並親赴池和宮上香，祈求國泰民安、風調雨順，全新龍舟也在吊車協助下，逐一下水。

張鎮榮說，為迎合國際龍舟賽事趨勢，今年舉辦的龍舟錦標賽全面改採玻璃纖維打造競技龍舟，還請來由文化部列冊為木造船技術保存者及傳統建築大木作匠師的洪全瑞手工雕刻上色，全新龍舟划起來輕快，將提升龍舟運動競技化與保存傳統龍舟文化。

不過，連日來竹縣新增確診破千例，新竹縣成為鄰近縣市唯一舉辦龍舟賽的縣市。楊文科今天也強調，疫情處理必須慎重，但也不希望因為疫情什麼都不做，中央也並未限制辦理龍舟賽，因此決定辦理，相關工作人員也都打滿2到3劑疫苗，屆時請參與民眾配合戴口罩等相關防疫措施，在做好防疫前提下，龍舟賽事能圓滿完成。

新豐鄉公所指出，今年龍舟賽事鼓勵各界不分男女、不論老少、不分國籍踴躍組隊報名參賽，今年獲得不少機關團體與學校熱情響應，也有台積電因為竹市賽事取消，選擇組隊來竹縣參賽縣長。總計公開組18隊、混合組8隊、機關組4隊、表演組4隊，將於端午節當天角逐今年各組冠軍獎盃，一決勝負爭奪水中蛟龍的盛名。