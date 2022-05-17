桃園舊司法園區活化 預計年底環保局600人進駐

為活化舊司法園區，桃園市政府已專案列管推動，環保局年底將進駐，桃園市長鄭文燦說，舊司法園區將成為一個非常好的園區，加上廈門街停車場的啟用，那裡會很方便，也可以紓解巿府辦公空間不足的問題。

桃園舊司法園區基地約4840坪，建物室內面積約3781坪，原為桃園地方法院、地檢署合署辦公之處，兩機關陸續完成遷移新址後，市府收回場地。由於市政府大樓辦公空間嚴重不足，市府選擇舊司法園區作為中繼方案。

桃園市議員黃家齊今在總質詢提問，環保局年底將有600多人進駐舊司法園區，目前納入設計規劃改善內容有哪些部分？這部分整體經費是多少？預計進場施作時間為何？

他說，環保局進駐舊司法園區，應審慎處理停車排擠問題，並加速推動法政段國有土地撥用作為停車場。另外，也應辦理微笑單車站設置，提供市府人員及周邊市民更多交通選項。

交通局副局長張新福表示，司法園區包羅萬象，包括停車需求、人行道改善、藏館活化更新，目前來講是分散很多個單位分頭進行。

張新福說，總經費目前沒有統計出來，但目前都有分項在進行當中。預計在5月18日會開第三次列管會議，會統計各單位可能支出費用，這部分還要再設計，經費額度才會出現。

鄭文燦表示，這次舊司法園區主要是由環保局進駐，但會配合包括像停車空間、人行步道、開瓶計畫，做一個統籌，環保局年底進駐，正在做一些內裝方面的整理。