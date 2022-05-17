楊梅公所基地上浮 桃市府工務局：責任認定中

桃園市楊梅區公所新建大樓工程，去年8月基地竟因地下水層隆起而「上浮」傾斜，離地最多45公分，雖補救成功，卻多花1億元經費，又損失車位和獎勵補助。桃園市議員鄭淑方今在總質詢特別提出此事，希望工務局後續要確實掌握求償和建物安全性。

鄭淑方等4名議員日前指出，楊梅區公所行政大樓原址重建，原本要蓋地下3層、地上6層，去年8月基地因地下水整個上升傾斜，公所正門抬高離地45公分，後方也上升12公分，經緊急排水、堆置沙包加重，再犧牲地下3樓15個停車位填實，才補救回來。

工務局副局長陳智仁今表示，楊梅公所會在今年7月底完工，目前設計高度是符合規定，目前也委由專業技師公會進行安全鑑定，責任部分，專業公會也再認定責任。

鄭淑方今說，這個工程前前後後追加三次預算，將近追加快一億。這些損失到時候向誰求償？在此特別叮嚀，後續要確實掌握。