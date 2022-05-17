桃園區寶山里參與式預算計畫 可透視垃圾袋拔得頭籌

桃園市環保局以桃園區會稽垃圾衛生掩埋場回饋金在桃園區寶山里試辦參與式預算，票選結果今日公佈，為提案購買可透視垃圾袋獲選。在寶山里民眾熱烈參與票選活動，共有632人參與投票，投票率約14.5%，獲選提案後續將於今年執行完成。

近年來參與式預算已經成為全球城市的潮流，桃園市長鄭文燦認為參與式預算也適用於回饋金運用上，在地居民的想法跟意見格外重要，藉由試辦參與式算，讓居民因地制宜提案建議，更切合居民實際的需求。

會稽垃圾衛生掩埋場回饋金以往運用皆以里辦公處依需求提出計畫，參與式預算籍由民眾參與討論，提出對該里回饋金運用想法，本次預算金額共為20萬元整，經由在地里民自由發想與擬定，進行公開閱覽後，昨日完成投票，並以提案購買可透視垃圾袋獲選。

民眾提案工作坊提出10個提案，包含有購買防疫物資、民生用品、環境消毒、銀髮照護及公共設施改善等5大面向，本次投票票數最高的是購買可透視垃圾袋，與環保局落實垃圾、廚餘及資源物分類而推動政策不謀而合，投票配合桃園智慧城市應用，本次投票期間全數採用線上24小時投票，讓民眾在家即可投票，以提高參與率。

環保局表示，今年以桃園區會稽垃圾衛生掩埋場回饋金辦理的參與式預算，從說明會、工作坊提案到票選，全程歷時大約3個月；寶山里民在展開提案準備的時間裡，不論是提案過程中的意見交流，抑或是對提案方向可行性的討論到票選催票，愈趨成熟的民主參與完全表現無遺。