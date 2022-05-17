「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香 今凌晨放頭旗揭序幕

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖婆徒步雲林北港朝天宮進香活動，預計將在20日凌晨出發，廟方昨天深夜十一點舉行「放頭旗」儀式，今凌晨將頭旗請出神龕，擺放在拱天宮門前，也宣告了今年徒步進香活動正式展開。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，今年初步統計報名人數已超過9萬人，突破往年紀錄，是歷年來之最，由於疫情日益嚴峻，期盼媽祖能顯威，藉由活動安撫信眾恐懼的心情與壓力，也請信眾請做好個人衛生管理。

拱天宮徒步進香來回約400公里，是全國重要宗教民俗活動，近年來報名人數屢創新高。昨晚11時許，拱天宮管理委員會與值年爐主帶領信眾人手一炷香虔誠祝告媽祖請出頭旗後，交由進香掌頭旗的頭旗團成員，懸掛在拱天宮門口的龍柱上，以供信眾參拜。

這面四方形的頭旗高兩百多公分，旗面繡有雙龍及白沙屯拱天宮天上聖母等字樣，造型以古代方天畫戟的兵器為象徵，是白沙屯媽祖進香的先鋒旗，沿途具有驅煞避邪的功能。

依百年來習俗，拱天宮廟方會在進香前三天舉行放頭旗儀式，之後信眾依循往例，開始三天的沐浴齋戒。當地信眾也會「開旗犒軍」，將準備豐盛供品與進香旗，到拱天宮祭祀、犒賞準備南巡的兵馬，祈求進香全程平安順利。

當信徒們看到頭旗掛出，就可以把家中進香旗拿回拱天宮「過爐」，向頭旗和媽祖婆報到「起馬」。由於隨行參加白沙屯媽祖進香的香燈腳，猶如媽祖人間兵馬，進香沿途每天早上起駕出發前，香燈腳要到媽祖駐駕的地方，焚香先向頭旗參拜再向媽祖參拜，稟告今天將隨媽祖進香，請媽祖護佑平安，稱之為「起馬」。

每天媽祖選定駐駕過夜地點後，等候頭旗停駐完成，香燈腳依序向頭旗參拜再向媽祖參拜，稟告完成隨行進香，感謝媽祖護佑，稱為「落馬」。起馬與落馬是香燈腳每天要做的功課，就像士兵接受媽祖主帥與先鋒官早晚點名。

廟方指出，因應防疫，信眾可多透過直播觀看，避免親臨現場；婉謝鑽轎腳、獻花；請沿途提供各項支援的宮廟與團體發給工作人員疫苗安全識別；參加進香須配戴廟方蓋章發放的臂章；今年遊覽車不對外開放搭乘，也請信眾做好個人衛生管理。