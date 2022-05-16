9.1萬人報名白沙屯媽祖進香創新高 廟方籲口罩不離口鼻

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年往雲林縣北港朝天宮8天7夜進香，報名隨香再創新9.1萬人的新高，廟方籲請信眾口罩不離嘴，盡量減少交談，並採分食，做好個人防疫。

白沙屯媽祖進香來回徒步約400公里，也是國內宗教盛事，去年報名隨香7.8萬人的歷史紀錄，今年疫情嚴峻，信眾的熱情與虔誠不減，報名今天下午6點截止，共9.1萬人報名，人數再創新高。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發說，今年報名隨香要求必須打滿3劑疫苗，進香過程請信眾口罩不離嘴，盡量減少交談，並採分食，因適逢國中會考期間，廟方也已請示媽祖進香路線，避開會考的考場，不要影響考生。

白沙屯媽祖進香日程，今天深夜11點放頭旗，20日凌晨1點15分登轎，2點15分出發，22日到北港，23日凌晨0點15分進火，27日下午3點5分回宮，6月7日凌晨1點20分開爐，副總統賴清德預定5月19日上午到拱天宮參拜，總統蔡英文19日下午請白沙屯媽出龕。