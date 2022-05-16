今晚先儲水！桃園市9.3萬用戶明天停水11時
台灣自來水公司第2區管理處今天下午表示，為辦理桃園市龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗工程，龍潭、大溪全區及八德5里、復興1里、平鎮4里和路街道住戶共9萬3468用戶，明天上午8時至晚上7時止，停水11時，請用戶提前6 小時儲水備用，以免生活不便。
自來水公司第二區管處副處長郭文彬表示，龍潭廠高壓電氣設備檢驗工程為年度計畫性工程，因應施工，明天上午8時起至晚上7時止停水，共計11小時。
停水區域包括龍潭區、大溪區全區及復興區三民里、八德區福興里、興仁里、瑞豐里、瑞德里、瑞興里5里，平鎮區新安里、東勢里、建安里、福林里4里和金陵路五至七段、東龍街、洪圳路、金雞湖路、金龍路、東豐路、福龍路一至二段、太平東(西)路、快速路一段、東光路、星友街、龍祥路、廟前路、平東路 239、573、659、679 巷、龍南路 654、666 巷、平等路（平東路至東光路）。
該處請用戶配合停水，預先停水前6小時完成儲水備用 不要集中到停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，並提醒民眾停水期間關閉抽水機電源，以免馬達空轉損壞或造成火災，停水區用戶如有任何供水問題，可打自來水公司24小時免付費服務專線1910或其他水公司服務處洽詢。
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