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石門水庫首波梅雨近滿水位 北水局：7月底前供水穩定

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
今年第一波梅雨來臨，石門水庫水位回升到244.27公尺接近滿水位。圖／北水局提供
今年第一波梅雨來臨，石門水庫水位回升到244.27公尺接近滿水位。圖／北水局提供

今年第一波梅雨來臨，桃園市石門水庫山區集水區持續降雨，水庫入流量持續增加，水利署北區水資源局今天下午表示，至今天上午水庫入流水量達900萬噸，水位回升到244.27公尺接近滿水位，每天配合供水發電及放水調配，預計至7月底前供水穩定。

第一波梅雨降臨後，連日陰雨綿綿，北區水資源局副局長郭耀程說，氣象局預修正這波梅雨山區雨量預估150至200毫米，石門水庫山區集水區今天上午達11.3毫米雨量，預估石頭水庫集水區至明天預估約80毫米雨量，今天可入流900萬水量，明天預估超過1000萬噸水量。

郭耀程表示，這波石門水庫水量入流增加，至今水庫水位達到244.27公尺，隨水量入流，該局進行放水調配之外，自7月的每天下午5時至9時，該水庫將供水提供台電水力發電減輕夏季供電壓力，將不會洩洪，預計7月底前可穩定供水。

因為持續降雨，石門水庫梅雨期間隨時可能操作放水，下游河道水位變化大，他呼籲民眾盡量不要接近水庫下游河道，避免發生危險。

石門水庫 梅雨 雨量

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